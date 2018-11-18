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18.11.2018 20:20
Рубрика: В мире

Поставили на место

Журналисту Си-эн-эн вернут пропуск в Белый дом
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Судебное разбирательство между президентом США Дональдом Трампом и телекомпанией CNN обещает закончиться поражением американского лидера. Федеральный судья Тимоти Келли обязал Белый дом временно восстановить аккредитацию корреспонденту телекомпании Джиму Акосте, который ранее на одной из пресс-конференций вступил в словесную перепалку с Трампом, из-за чего впоследствии и лишился своей пресс-карты.
ЦРУ считает саудовского принца причастным к убийству журналиста

В судебном заключении говорится, что своими действиями американский президент, которого буквально вывела из себя критика со стороны Акосты, нарушил права журналиста, гарантированные первой (о свободе слова) и пятой (о праве на надлежащее судебное разбирательство) поправками к конституции США. Также суд настоятельно рекомендовал администрации Трампа разработать свод должных правил и норм поведения для журналистов, посещающих Белый дом. И пусть пока окончательного решения по этому делу нет, сам судья заявил, что, скорее всего, оно будет принято в пользу CNN и Джима Акосты. Напомним, что политический обозреватель и главный репортер CNN в пуле президента Джим Акоста лишился пропуска в Белый дом после того, как раскритиковал позицию Трампа в отношении "каравана мигрантов", который движется по территории Мексики в сторону американской границы. Позже Трамп назвал Акосту "непрофессионалом".

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