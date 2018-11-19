22 ноября (четверг) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Первые итоги работы электронной ветеринарной сертификации: как меняется российский продовольственный рынок".

В пресс-конференции принимают участие:

- Николай Анатольевич Власов - заместитель руководителя Россельхознадзора;

- Татьяна Викторовна Балагула - начальник Управления Россельхознадзора по внутреннему ветеринарному надзору.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

- как меняется продовольственный рынок страны после внедрения системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий";

- насколько высок уровень фальсификации животноводческой продукции в России;

- от каких болезней животных больше всего страдает экономика России, опасны ли эти вирусы для людей;

- что предпринимают надзорные органы для стабилизации эпизоотической обстановки по особо опасным заболеваниям животных, в том числе заразных для человека и причем здесь информационные системы Россельхознадзора;

- что происходит в регионах: справляются ли ветеринарные службы субъектов РФ, не входящие в систему Россельхознадзора, с возложенными на них задачами по обеспечению эпизоотической и пищевой безопасности страны.

С 1 июля 2018 года оформление сопроводительных документов на животноводческие товары, за исключением готовой молочной продукции, стало обязательным. Аграрный сектор практически полностью отказался от бумажных ветеринарных сертификатов и перешел к использованию созданной Россельхознадзором информационной системы "Меркурий". Это совершенно новый, современный формат работы, отвечающим мировым стандартам. Электронная сертификация призвана оздоровить российский продовольственный рынок, защитить потребителей от небезопасной и некачественной продукции и вытеснить из торговой среды недобросовестных производителей.