В пресс-конференции принимают участие:
- Николай Анатольевич Власов - заместитель руководителя Россельхознадзора;
- Татьяна Викторовна Балагула - начальник Управления Россельхознадзора по внутреннему ветеринарному надзору.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- как меняется продовольственный рынок страны после внедрения системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий";
- насколько высок уровень фальсификации животноводческой продукции в России;
- от каких болезней животных больше всего страдает экономика России, опасны ли эти вирусы для людей;
- что предпринимают надзорные органы для стабилизации эпизоотической обстановки по особо опасным заболеваниям животных, в том числе заразных для человека и причем здесь информационные системы Россельхознадзора;
- что происходит в регионах: справляются ли ветеринарные службы субъектов РФ, не входящие в систему Россельхознадзора, с возложенными на них задачами по обеспечению эпизоотической и пищевой безопасности страны.
С 1 июля 2018 года оформление сопроводительных документов на животноводческие товары, за исключением готовой молочной продукции, стало обязательным. Аграрный сектор практически полностью отказался от бумажных ветеринарных сертификатов и перешел к использованию созданной Россельхознадзором информационной системы "Меркурий". Это совершенно новый, современный формат работы, отвечающим мировым стандартам. Электронная сертификация призвана оздоровить российский продовольственный рынок, защитить потребителей от небезопасной и некачественной продукции и вытеснить из торговой среды недобросовестных производителей.