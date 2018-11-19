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19.11.2018 18:31
Рубрика: Спорт

Страсти, как в "Кармен"

Алина Загитова показывает характер не только на льду
Текст: Анна Козина
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после победы на этапе Гран-при в Москве вышла в финал серии, который пройдет в канадском Ванкувере 6-9 декабря. Там наконец состоится очная встреча наших чемпионок - Загитовой, Елизаветы Туктамышевой и, возможно, Евгении Медведевой, которой еще предстоит как следует побороться за место в шестерке сильнейших фигуристок на заключительном этапе во Франции.

Алина тактично ушла от ответа на вопрос корреспондента "РГ", готова ли она к этому соперничеству. "Я не думаю о других, я сосредоточена на своих тренировках", - коротко прокомментировала спортсменка. В остальном Загитова была очень откровенна во время беседы с журналистами и даже рассказала, как нарушила спортивный режим после того неудачного проката произвольной программы на постолимпийском чемпионате мира, когда она трижды упала и осталась без медали.

Алина, как оцените свои прокаты в Москве?

Алина Загитова: В целом я довольна. Хотя в произвольной допустила ошибку. Но это значит, еще есть, над чем работать. На турнире я волновалась. Все-таки это большая ответственность. Но когда зал начал меня поддерживать, я поняла, что на льду я не одна. Зрители как будто катали всю программу вместе со мной. Это нереальные ощущения, которые придают сил - и моральных, и физических.

Алина Загитова: После неудачи на ЧМ я выпила газировку, съела шоколадку, поплакала и успокоилась

С чем связаны несвойственные вам в прошлом сезоне ошибки на прыжках? Это проблемы роста или психологии?

Алина Загитова: Что касается флипа, то я раньше времени расслабилась. Все самые сложные прыжки я уже сделала, а он был последним. Этот флип я постоянно делаю на тренировках и никогда его не срываю. Вот и потеряла концентрацию. Бывает.

Вообще я такой человек, который не ищет себе оправданий. Ошиблась - моя вина. Наверное, причины и в том, что я выросла, поменялось мое тело, что влияет на исполнение прыжков. Или просто произошел сбой в системе.

Первый и самый большой сбой случился на чемпионате мира прошлого года? Как справились с тем стрессом?

Алина Загитова: После проката я пошла в номер, открыла газировку, которую мне нельзя пить, взяла шоколадку, включила сериал, порыдала и успокоилась. Но потом пришлось бегать, чтобы сбросить все то, что тогда я наела.

Загитова: Меня мотивирует любовь к фигурному катанию

Победа на Олимпиаде обычно становится венцом карьеры спортсмена, у вас с этого все началось. Потом случилась неудача на ЧМ. Вы думали о том, чтобы взять паузу?

Алина Загитова: Многие говорили: "Ну, все, она Олимпиаду выиграла, ей можно бросать...". Но меня это, наоборот, подстегивало, я хотела продолжать кататься. И мне очень помогла мой тренер Этери Георгиевна Тутберидзе. Помогла мне не сдаться, взять себя в руки, потому что, признаюсь, после чемпионата мира моя уверенность в себе подкосилась. В голове было много разных мыслей: "Что я будут делать?". Но они все ушли. Причем Этери Георгиевна всегда дает спортсменам принять решение самостоятельно. Она может только поддержать морально, сказать нужные, мотивирующие слова. От разговора с ней у меня постоянно появляется стимул идти дальше.

В этом сезоне ваши программы никого не оставили равнодушными: страстная "Кармен" или сексуальная Лара Крофт в показательном номере, которая вызывает ассоциации с Анжелиной Джоли. Вы уже доросли до таких образов и что вам помогает раскрывать их?

Алина Загитова: Мне нужно развиваться. Поэтому мне и ставят разноплановые программы. Это новый опыт, который должен присутствовать у спортсмена. Мне очень нравится произвольная программа "Кармен". В каждый элемент я вкладываю частичку души. В этой программе я где-то жесткая, где-то показываю силу своего характера.

Яркие губы, обтягивающий костюм. Как вы относитесь к тому, что вас теперь оценивают не только как техничную спортсменку, но и как красивую девушку?

Алина Загитова: Мне нравится, когда так говорят. Это тоже часть нашего спорта.

Спорт Фигурное катание
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