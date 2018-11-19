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19.11.2018 05:30
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе в Москве смешают молоко черного ритм-энд-блюза и мед евродиско, "группа вечных студентов" устроит фирменный хэппенинг по случаю юбилея, популярный актер предпочтет трем аккордам стихи Пастернака, а сумрачная техасская дива пропоет детективные баллады.
Anastacia. Фото: предоставлено ООО Б.А.М. Anastacia. Фото: предоставлено ООО Б.А.М.
Anastacia. Фото: предоставлено ООО Б.А.М.

Кто играет: Анастейша.
Что играет: Поп-рок.
Почему идти: Анастейша - одна из самых популярных американских певиц, в голосе которой смешались молоко черного ритм-энд-блюза и мед евродиско. Оставаться равнодушным, слушая, например, как песня "Left Outside Alone" за несколько минут превращается из камерной баллады в стадионный хит, решительно невозможно.
Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 21 ноября; 2 500 - 16 000 руб.

Группа "Несчастный случай". Фото: предоставлено ИП Кортнев.

Кто играет: Группа "Несчастный случай".
Что играет: Русский рок.
Почему идти: В пафосных залах, вроде Крокус Сити Холла, "Несчастный случай" гость нечастый. Однако, как говорится, положение обязывает: 35-летие коллектива ознаменуется грандиозным шоу со всеми юбилейными атрибутами - белоснежными костюмами музыкантов, любимыми народом хитами, песенными премьерами, специальными гостями и, конечно, фирменным хэппенингом - сценическому дуэту Кортнева и Пельша будет где развернуться.
Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 25 ноября; 1 000 - 13 000 руб.

Максим Аверин. Фото: предоставлено ООО "ЭМСИ".

Кто играет: Максим Аверин.
Что играет: Творческая встреча.
Почему идти: Сериал "Глухарь" и телешоу "Три аккорда" не полностью (скажем так) отражают талант Максима Аверина. На концерте в Доме музыки Аверин будет читать стихи Маяковского, Пастернака, Высоцкого, Рождественского - словом, те произведения, которые сегодня определяют его как актера и как человека. Создавая этот моноспектакль, Максим говорил: "Мне уже есть, что сказать". А наше дело - внимательно прислушаться и наполнить душу теплом и светом.  
Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки (Театральный зал); 20 ноября; 2 000 - 5 000 руб.

Lera Lynn. Фото: предоставлено агентством "Спика".

Кто играет: Лера Линн.
Что играет: Фолк, альт-кантри.
Почему идти: Сумрачная техасская дива, полюбившаяся миллионам телезрителей благодаря появлению во втором сезоне нуарного сериала "Настоящий детектив", записала новый альбом со звездами американской фолк-сцены и готова еще раз спеть москвичам свои неподражаемые детективные баллады.
Где, когда, сколько: Клуб "Агломерат"; 25 ноября; 1 700 - 3 500 руб.

Magnus Backlund. Фото: предоставлено продюсерской компанией tMotion.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Роберто Молинелли), солисты  Магнус Баклунд, Симоне Романато, Даниэла Канова, Паоло Фьорини.
Что играет: Классик-кроссовер.
Почему идти: Оркестр "Русская филармония" с успехом опровергает пушкинское "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань". Pink Floyd, Kiss, Queen, Metallica, Led Zeppelin, будучи щедро приправлены скрипками и виолончелями, не только дарят ностальгирующей публике воспоминания о танцах в пионерлагере, но и позволяют ощутить себя ценителями симфонической музыки.
Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 24 ноября (начало в 18.00 и 21.30); 800 - 5 000 руб.

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