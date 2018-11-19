Аргентина опубликовала фото подлодки San Juan на дне Атлантики

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

ВМС Аргентины обнародовали фотографии затонувшей в ноябре 2017 года дизельно-электрической подводной San Juan. Фотографии с пресс-конференции размещены на официальном аккаунте в Twitter военно-морского ведомства страны.

На кадрах, сделанных с борта подводного робота компании Ocean Infinity, можно разглядеть жилой отсек экипажа, электрооборудование и винт, который находится отдельно от субмарины.

"Это большая секция, состоящая из прочной специальной стали в 33 мм, и расположенная на глубине 907 метров. Это жилой сектор, там же находятся батареи и все системы и оборудование, которое имеет подводная лодка", - говорится к аннотации к фотографии.

На снимках также можно разглядеть следы деформации корпуса, что свидетельствует о мощном взрыве на подлодке. Части винта найдены зарытыми в морское дно, а разброс обломков вокруг субмарины составляет 80-100 метров.

К сожалению, у аргентинских ВМС нет технических средств и финансов для подъема субмарины San Juan.

Напомним, что аргентинская субмарина San Juan пропала 15 ноября 2017 года во время перехода из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа вместо 37 человек. Пропавшую субмарину искал не только военные Аргентины, но также корабли других стран. В том числе океанографическое судно "Янтарь" ВМФ России.

Справка "РГ"

Дизель-электрическая субмарина San Juan спроектирована и построена в Германии. Спущена на воду в 1983 году, в составе ВМС Аргентины с 1985 года. Таких лодок немецкого проекта TR-1700 в военно-морских силах этой страны две.