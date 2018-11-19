Ассоциация юристов проведет день бесплатных консультаций

Во вторник 20 ноября по всей стране пройдет масштабная акция: день бесплатной правовой помощи гражданам. Проведет акцию Ассоциация юристов России.

Общественные приемные, центры бесплатной юридической помощи и юридические клиники будут работать с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед, с посменным составом юристов-консультантов.

"Бесплатная юридическая помощь населению будет оказана на базе более 450 местных отделений Ассоциации юристов России в 84 субъектах РФ", - рассказывают в АЮР.

Прийти за бесплатной правовой консультацией можно будет в один из 1,5 тысячи центров по всей стране. В некоторых региональных отделениях предусмотрена возможность получения онлайн-консультации. Также планируются выездные мероприятия в отдаленные районы.