Новости

Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе 13:00
Молодые ученые СГ ищут инвестиции для своих будущих разработок 13:00
Клип "Ленинграда" "Кольщик" вдохновил французов на создание сериала 12:59
Новый МРК с Калибрами приступил к испытаниям в Черном море 12:55
В Подмосковье ребенка придавило бетонной плитой 12:43
Москвичам пообещали морось и снег всю неделю 12:40
Водитель опрокинувшегося в Саратовской области автобуса был пьян 12:40
Генпрокуратура не исключила отмену приговора по делу о смерти Магнитского 12:37
Прокуратура потребовала запретить игру про теракты в школах 12:36
В Волгограде задержаны мошенницы, сдававшие несуществующие квартиры 12:27
В Москве мужчина попытался заживо сжечь консьержку 12:23
Против Уильяма Браудера возбудили новое уголовное дело 12:23
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу 12:23
Найдены частицы креста, на котором распяли Иисуса 12:20
В Турции разбился учебный самолет 12:18
Орешкин: Курс доллара будет выше прогнозного значения в 63,9 рубля 12:12
Для Симферополя закупят еще сто автобусов ЛиАЗ 12:11
По факту ДТП с автобусом под Тулой возбуждено дело 12:07
В Петербурге за похищение ребенка задержали двух женщин 12:04
Тест новейших автоматов АК попал на видео 12:04
Названы даты проведения "Славянского базара в Витебске" в 2019 году 12:00
Официально: Джастин Бибер женился на дочери Стивена Болдуина 11:55
Умер знаменитый кинохудожник Пабло Ферро 11:47
Черную дыру в центре Млечного Пути впервые показали в 3D 11:45
Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулем в Красноярске 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19.11.2018 11:48
Рубрика: Культура
Проект: Форум по интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain организовала дискуссию "Защита творческого контента в Сети" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) выступила организатором панельной дискуссии "Защита творческого контента в Сети" в рамках Деловой программы VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 15 ноября 2018 года на коммуникационной площадке IPQuorum.Culture.
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности

Модератор дискуссии - главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева, а сомодератором был управляющий партнер консалтингового агентства "Румянцев и партнеры" Олег Румянцев. В дискуссии в качестве спикеров приняли участие руководитель антипиратского департамента SACEM (Франция) Пьер-Ив Гессан, исполнительный вице-президент Star Мedia Никита Трынкин, юридический советник Гильдии продюсеров России Сергей Семенов, президент Ассоциации интернет-издателей, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Иван Засурский, заместитель генерального директора n’RIS Валерия Брусникина, продюсер, режиссер и сценарист Мария Панкратова, генеральный директор Российского авторского общества Александр Сухотин и генеральный директор музыкального лейбла Start Up Music, музыкальный продюсер-менеджер Валерий Дробыш.

Российский музыкальный союз подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством культуры Крыма в рамках СПбМКФ

Участники обсудили актуальные вопросы нарушения интеллектуальных прав в интернете, предложения по законодательному регулированию сферы, в том числе по борьбе с пиратством. В частности, был упомянут подписанный 1 ноября 2018 года между правообладателями и операторами поисковых систем, владельцами интернет-сервисов меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Особое внимание было уделено вопросу внедрения инновационных решений на базе блокчейн-технологии с целью более эффективной защиты интересов правообладателей и развития рынка творческого контента в Сети.

Главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева отметила, открывая дискуссию, что развитие цифровых технологий очень сильно меняет повседневную жизнь и дает огромные возможности творцам и по качеству создания контента, и по скорости доступа к своей аудитории. "Цифровые технологии уже подарили невероятные возможности творцам. Сегодня создавать новые литературные, музыкальные, художественные произведения стало намного проще. Технологи также дали обществу немыслимые еще десятилетие назад возможности доступа к результатам интеллектуального, творческого труда. Но упростив доступ к произведению, его копированию и распространению, они породили и пиратство - когда творческий продукт легко доступен и используется без согласия авторов и правообладателей. И это две стороны одной медали.

Почему потребители пользуются нелегальным? Ведь опросы показывают, что общество хорошо осведомлено об интеллектуальных правах и вроде бы не намерено их нарушать. Возможно, потому что нелегального больше и использовать его проще? Больше и проще - у пиратов, которые сегодня превращаются в системную, хорошо структурированную индустрию. Эффективно ли бороться с ними только судебными запретами и блокировками? Как показывает положительная динамика дохода пиратов - вовсе нет.

Но я уверена, что новые технологии расширили не только возможности пиратства, но и могут породить иные способы противодействия нелегальному распространению контента, и не только запретами.

Новые сервисы легального оборота, новая политика правообладателей, новые бизнес-модели, ориентированные на цифровую среду, - наши спикеры сегодня наверняка предложат неординарные решения", - подчеркнула Мария Лемешева.

Союз композиторов России провел симфонический мастер-класс на Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Как заявил управляющий партнер консалтингового агентства "Румянцев и партнеры" Олег Румянцев, в последние несколько лет вопрос защиты творческого контента в интернете стоит особенно остро. "Проблема пиратства остается на повестке дня, о чем свидетельствует как опыт правообладателей, так и данные исследований. Для обеспечения устойчивого роста творческих индустрий требуется продолжать принимать точечные меры, обеспечивающие защиту контента в информационно-телекоммуникационных сетях, а также искать возможности для применения инновационных решений… Сегодня мы будем говорить о создании экосистемы, необходимой "в треугольнике" законодательного регулирования, саморегулирования и бизнес-моделей. И в этом же "треугольнике" мы сегодня будем вести панель", - заключил Олег Румянцев.

По мнению исполнительного вице-президента Star Мedia, руководителя направления антипиратской работы и регионального развития АПКиТ Никиты Трынкина, борьба с пиратством в последние годы была в виде односторонних попыток правообладателей, которые пытались поменять что-то в цифровом поле или боролись с отдельными пиратами через разные инструменты: "Сейчас, как мы видим не только по меморандуму, но и по другим тенденциям, ситуация поменялась, что очень отрадно. Технологические компании включились в обсуждение оптимальных способов борьбы с пиратством и отключения доступа к нелегальному контенту, что позволяет нам сократить сроки и упрощает процедуры по обеспечению чистоты интернета".

Позицию поддержал президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский: "Очень важно, что формируются инфраструктурные решения, которые обеспечивают фиксацию прав на произведения, такие как IPChain, и очень важно, что это решение есть даже в Суде по интеллектуальным правам. Система обороны культурных произведений должна быть двухконтурной, как это выглядит в Америке и Китае".

"Я вновь хочу вернуть нас не столько к законам и запретам, сколько к естественным процессам эволюции и конкуренции. Пиратство живет - это плохо. Но они же зарабатывают. Group-IB оценила их доход почти в 5,5 млрд рублей. Кстати, бюджет потратил на кинематограф чуть больше 7 млрд рублей. Если бы пираты инвестировали в кинематограф, они были более уважаемы и любимы, чем Министерство финансов, в котором сначала нужно долго биться за строку в бюджете, а потом не менее долго и сложно отчитываться за них", - подчеркнула Мария Лемешева.

Первый номер журнала "Кинорепортер" представили на Культурном форуме

Заместитель генерального директора n'RIS Валерия Брусникина в то же время отметила определенный прогресс на рынке потребления легального контента и привела цифры: "С одной стороны, легальное потребление контента сегодня растет: количество постоянных подписчиков платных сервисов увеличивается, и за последние полтора года число платных подписчиков стало в полтора раза больше; рынок видеокоммуникации в 2018 году тоже вырос по сравнению с прошлым годом на 3%. В 6,5 раза увеличилось количество заблокированных сайтов, а платный контент показывает рост более чем на 10% каждый год. Но и уровень пиратства тоже значительно вырос - на 21% в 2017 году. С начала этого года пираты сделали экранные копии практически с каждого фильма, а развитие техники позволяет делать "экранки" все более качественными… И мы как представители технологической индустрии на самом деле должны предоставить людям более удобный, доступный и качественный сервис, чем это делают пираты".

Затронув ситуацию развития легального контента в музыкальной среде, генеральный директор музыкального лейбла Start Up Music, музыкальный продюсер-менеджер, двукратный лауреат премии "Золотой граммофон", трехкратный лауреат премии "Песня года", обладатель золотых и платиновых дисков в Европе Валерий Дробыш сказал: "Сфера музыкального продакшна сейчас очень изменилась: если раньше нужны были большие финансовые и временные затраты на создание музыкального продукта, то сейчас все это можно сделать, сидя у себя дома, и сразу выложить в Сеть. И сегодня это становится проблемой - у молодых музыкантов нет понимания того, что просто выложить контент в Интернет еще ничего не значит. Мы в Start Up Music совместно с Mail.Ru Group реализуем проекты для музыкантов, имея договоры с ОКУПами, диджитал-площадками типа VK, Apple и т. д., что позволяет легализовать свой контент, получать прибыль и намного быстрее раскрутить свое имя. Наша миссия - донести до музыкантов, что создавать легальный контент сразу - это гораздо эффективнее и проще".

Культура

Главное сегодня

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу
Президент РФ обратится с Посланием Федеральному Собранию в 2019 году
IT-компании смогут получить новые кредитные льготы
Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД

Новости проекта

20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области