Ассоциация IPChain организовала дискуссию "Защита творческого контента в Сети" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) выступила организатором панельной дискуссии "Защита творческого контента в Сети" в рамках Деловой программы VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 15 ноября 2018 года на коммуникационной площадке IPQuorum.Culture.

Модератор дискуссии - главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева, а сомодератором был управляющий партнер консалтингового агентства "Румянцев и партнеры" Олег Румянцев. В дискуссии в качестве спикеров приняли участие руководитель антипиратского департамента SACEM (Франция) Пьер-Ив Гессан, исполнительный вице-президент Star Мedia Никита Трынкин, юридический советник Гильдии продюсеров России Сергей Семенов, президент Ассоциации интернет-издателей, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Иван Засурский, заместитель генерального директора n’RIS Валерия Брусникина, продюсер, режиссер и сценарист Мария Панкратова, генеральный директор Российского авторского общества Александр Сухотин и генеральный директор музыкального лейбла Start Up Music, музыкальный продюсер-менеджер Валерий Дробыш.

Участники обсудили актуальные вопросы нарушения интеллектуальных прав в интернете, предложения по законодательному регулированию сферы, в том числе по борьбе с пиратством. В частности, был упомянут подписанный 1 ноября 2018 года между правообладателями и операторами поисковых систем, владельцами интернет-сервисов меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Особое внимание было уделено вопросу внедрения инновационных решений на базе блокчейн-технологии с целью более эффективной защиты интересов правообладателей и развития рынка творческого контента в Сети.

Главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева отметила, открывая дискуссию, что развитие цифровых технологий очень сильно меняет повседневную жизнь и дает огромные возможности творцам и по качеству создания контента, и по скорости доступа к своей аудитории. "Цифровые технологии уже подарили невероятные возможности творцам. Сегодня создавать новые литературные, музыкальные, художественные произведения стало намного проще. Технологи также дали обществу немыслимые еще десятилетие назад возможности доступа к результатам интеллектуального, творческого труда. Но упростив доступ к произведению, его копированию и распространению, они породили и пиратство - когда творческий продукт легко доступен и используется без согласия авторов и правообладателей. И это две стороны одной медали.

Почему потребители пользуются нелегальным? Ведь опросы показывают, что общество хорошо осведомлено об интеллектуальных правах и вроде бы не намерено их нарушать. Возможно, потому что нелегального больше и использовать его проще? Больше и проще - у пиратов, которые сегодня превращаются в системную, хорошо структурированную индустрию. Эффективно ли бороться с ними только судебными запретами и блокировками? Как показывает положительная динамика дохода пиратов - вовсе нет.

Но я уверена, что новые технологии расширили не только возможности пиратства, но и могут породить иные способы противодействия нелегальному распространению контента, и не только запретами.

Новые сервисы легального оборота, новая политика правообладателей, новые бизнес-модели, ориентированные на цифровую среду, - наши спикеры сегодня наверняка предложат неординарные решения", - подчеркнула Мария Лемешева.

Как заявил управляющий партнер консалтингового агентства "Румянцев и партнеры" Олег Румянцев, в последние несколько лет вопрос защиты творческого контента в интернете стоит особенно остро. "Проблема пиратства остается на повестке дня, о чем свидетельствует как опыт правообладателей, так и данные исследований. Для обеспечения устойчивого роста творческих индустрий требуется продолжать принимать точечные меры, обеспечивающие защиту контента в информационно-телекоммуникационных сетях, а также искать возможности для применения инновационных решений… Сегодня мы будем говорить о создании экосистемы, необходимой "в треугольнике" законодательного регулирования, саморегулирования и бизнес-моделей. И в этом же "треугольнике" мы сегодня будем вести панель", - заключил Олег Румянцев.

По мнению исполнительного вице-президента Star Мedia, руководителя направления антипиратской работы и регионального развития АПКиТ Никиты Трынкина, борьба с пиратством в последние годы была в виде односторонних попыток правообладателей, которые пытались поменять что-то в цифровом поле или боролись с отдельными пиратами через разные инструменты: "Сейчас, как мы видим не только по меморандуму, но и по другим тенденциям, ситуация поменялась, что очень отрадно. Технологические компании включились в обсуждение оптимальных способов борьбы с пиратством и отключения доступа к нелегальному контенту, что позволяет нам сократить сроки и упрощает процедуры по обеспечению чистоты интернета".

Позицию поддержал президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский: "Очень важно, что формируются инфраструктурные решения, которые обеспечивают фиксацию прав на произведения, такие как IPChain, и очень важно, что это решение есть даже в Суде по интеллектуальным правам. Система обороны культурных произведений должна быть двухконтурной, как это выглядит в Америке и Китае".

"Я вновь хочу вернуть нас не столько к законам и запретам, сколько к естественным процессам эволюции и конкуренции. Пиратство живет - это плохо. Но они же зарабатывают. Group-IB оценила их доход почти в 5,5 млрд рублей. Кстати, бюджет потратил на кинематограф чуть больше 7 млрд рублей. Если бы пираты инвестировали в кинематограф, они были более уважаемы и любимы, чем Министерство финансов, в котором сначала нужно долго биться за строку в бюджете, а потом не менее долго и сложно отчитываться за них", - подчеркнула Мария Лемешева.

Заместитель генерального директора n'RIS Валерия Брусникина в то же время отметила определенный прогресс на рынке потребления легального контента и привела цифры: "С одной стороны, легальное потребление контента сегодня растет: количество постоянных подписчиков платных сервисов увеличивается, и за последние полтора года число платных подписчиков стало в полтора раза больше; рынок видеокоммуникации в 2018 году тоже вырос по сравнению с прошлым годом на 3%. В 6,5 раза увеличилось количество заблокированных сайтов, а платный контент показывает рост более чем на 10% каждый год. Но и уровень пиратства тоже значительно вырос - на 21% в 2017 году. С начала этого года пираты сделали экранные копии практически с каждого фильма, а развитие техники позволяет делать "экранки" все более качественными… И мы как представители технологической индустрии на самом деле должны предоставить людям более удобный, доступный и качественный сервис, чем это делают пираты".

Затронув ситуацию развития легального контента в музыкальной среде, генеральный директор музыкального лейбла Start Up Music, музыкальный продюсер-менеджер, двукратный лауреат премии "Золотой граммофон", трехкратный лауреат премии "Песня года", обладатель золотых и платиновых дисков в Европе Валерий Дробыш сказал: "Сфера музыкального продакшна сейчас очень изменилась: если раньше нужны были большие финансовые и временные затраты на создание музыкального продукта, то сейчас все это можно сделать, сидя у себя дома, и сразу выложить в Сеть. И сегодня это становится проблемой - у молодых музыкантов нет понимания того, что просто выложить контент в Интернет еще ничего не значит. Мы в Start Up Music совместно с Mail.Ru Group реализуем проекты для музыкантов, имея договоры с ОКУПами, диджитал-площадками типа VK, Apple и т. д., что позволяет легализовать свой контент, получать прибыль и намного быстрее раскрутить свое имя. Наша миссия - донести до музыкантов, что создавать легальный контент сразу - это гораздо эффективнее и проще".