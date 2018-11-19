Новости

На ВДНХ откроется "Город зимы" 22:38
Украине предложили списанные американские фрегаты 22:35
Россиянка Ласицкене выбыла из борьбы за звание лучшей спортсменки 21:49
Во Франции введут штрафы для компаний, где женщины получают меньше мужчин 21:45
Минздрав рекомендовал россиянам не злоупотреблять колбасой 21:36
Путин: РФ обязана развивать армию и флот без милитаристской гонки 21:25
В Москве арестован мужчина, пытавшийся сжечь консьержку 21:08
Заявления хоккеиста из США о русских женщинах объяснили мужской обидой 20:59
В Петербурге нашли автомобиль, сбивший вокалиста ВИА "Поющие гитары" 20:28
Шведская академия сформирует новый Нобелевский комитет по литературе 20:23
В Тамбове 14-летнего школьника задержали за покушение на убийство 20:20
Apple сократила заказы на производство трех новых моделей iPhone 20:07
Постпред РФ при ОЗХО: США пытаются пустить организацию под откос 20:01
Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Ленобласти 19:57
Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря 19:38
В Ленобласти грузовик попал в ДТП в ремонтируемом тоннеле 19:25
Уроженец России попал в санкционный список США по КНДР 19:22
В Саратове возбудили дело о лишении свободы в реабилитационном центре 19:02
Министр финансов Крыма ушла в отставку 18:38
Астрономы открыли "второе Солнце" 18:36
В Риме запретили рядиться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи 18:30
В Ростове арестовали подозреваемую в убийстве трех человек пенсионерку 18:29
Германия заморозила поставки оружия саудитам из-за убийства Хашкаджи 18:28
В Башкирии назвали вероятную причину ДТП с шестью погибшими 18:24
В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей "ИГ" 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 21:52
Рубрика: Спорт

Антон не выстрелит

Биатлонист Шипулин пропустит старт сезона
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
По итогам контрольных стартов российских биатлонистов в Финляндии глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев огласил состав сборной России на первые этапы Кубка мира в сезоне-2018/19.

В состав мужской команды вошли Дмитрий Малышко, Александр Логинов и Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Фото: Михаил Синицын
Алина Загитова показывает характер не только на льду

Стоит отметить, что олимпийский чемпион Антон Шипулин, занявший третье место в общем зачете Кубка мира по итогам прошлого сезона, не вошел в состав мужской национальной команды.

У женщин на первых этапах Кубка мира мы увидим Ирину Старых, Маргариту Васильеву, Екатерину Юрлову-Перхт, Евгению Павлову, Валерию Васнецову и Кристину Ильченко. Седьмой биатлонисткой в составе женской команды стала Ульяна Кайшева.

Первый этап Кубка мира сезона-2018/19 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря.

Спорт Биатлон
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря
С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком
В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi