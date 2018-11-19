По итогам контрольных стартов российских биатлонистов в Финляндии глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев огласил состав сборной России на первые этапы Кубка мира в сезоне-2018/19.

В состав мужской команды вошли Дмитрий Малышко, Александр Логинов и Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Стоит отметить, что олимпийский чемпион Антон Шипулин, занявший третье место в общем зачете Кубка мира по итогам прошлого сезона, не вошел в состав мужской национальной команды.

У женщин на первых этапах Кубка мира мы увидим Ирину Старых, Маргариту Васильеву, Екатерину Юрлову-Перхт, Евгению Павлову, Валерию Васнецову и Кристину Ильченко. Седьмой биатлонисткой в составе женской команды стала Ульяна Кайшева.

Первый этап Кубка мира сезона-2018/19 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря.