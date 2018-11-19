"Браво" отпраздновали 35-летие выходом нового альбома и двумя аншлагами

Удивительная эта группа "Браво"! Даже те зрители, которые не застали ее озорной певицы Жанны Агузаровой или интригующих смен вокалистов в конце 80-х, да и вообще никогда не ностальгировали по бит-романтике 60-х или классике рок-н-ролла, неизменно приходят на ее концерты уже 35 лет. Может, и потому, что именно эта группа изобрела удивительную универсальную музыку счастья, которую удалось собрать из ритмов рок-н-ролла, рокабилли и софт-рока, позитивного отношения к жизни, светлых интонаций, небанального гитарного драйва, доброжелательного взгляда на окружающий мир, тонкой самоиронии и отсутствия негативных интонаций в текстах. Даже в их грустных балладах есть луч света и теплые окрыляющие улыбки. Тем временем группа представила уже свой четырнадцатый студийный альбом Unreleased, и песни с него тоже звучали в программе.

На сцене в честь юбилея было многолюдно, ведь помимо "Браво" здесь неожиданно для зрителей оказались и кубинские басист, гитарист и барабанщик. Евгений Хавтан решил представить и свой новый проект Los Havtanos (название, которое, конечно, не нужно переводить). И свои таланты уже в традициях музыки латино и с вокалисткой Яной Блиндер, которую он поддерживает с первых дней ее карьеры в России и которая записала с "Браво" две песни из предыдущего альбома "Навсегда". У микрофонов появлялись еще две колоритные вокалистки. Потом садились на сцене ждать своей очереди спеть. Кажется, никому из музыкантов "Лос Хавтанос" не хотелось уходить со сцены... И кубинский перкуссионист со своими барабанами и бонгами на ней даже остался, когда "Браво" переключились уже только свои лучшие и любимые песни.

Никого из бывших солистов "Браво" приглашать не стали: ни Жанну Агузарову, ни Валерия Сюткина, ни Анну Салмину или других. "Это не ностальгическая программа, а сегодняшний день группы! Поэтому никого на юбилейные концерты и не позвали", - рассказали обозревателю "РГ" в группе "Браво".

Но попурри из песен 1983-1988-х годов, когда в составе пела Жанна Агузарова, в программе, конечно же, прозвучало. Но и "Будь со мной" и "Желтые ботинки" пели уже бэк-вокалистки группы. Ну а с песнями поры Валерия Сюткина "Король Оранжевое лето", "Московский бит", "Дорога в облака" и "Вася" вновь удало справился бессменный с 1995 года солист "Браво" Роберт Ленц.

Про Евгения Осина лидер "Браво", конечно же, вспомнил. Евгений Хавтан остановил выступление (об уходе своего бывшего солиста группа узнала только за два часа до начала второго юбилейного концерта) и на время замер у микрофона. А на экране в это время появился портрет ушедшего из жизни Осина.

- Мы решили посвятить этот концерт памяти Жени, с которым провели несколько лет в составе "Браво". Он был забойным, рок-н-ролльным и вел такую же жизнь. Мы могли бы переформатировать концерт, у нас хватило бы песен и баллад для того, чтобы почтить его память. Но мне кажется, это было бы не очень уместным. Правильнее отыграть рок-н-ролльный концерт в честь Жени Осина. Именно он, кстати, был первым исполнителем песни "Мне грустно и легко", которую мы вам сейчас сыграем. Да и песню "Добрый вечер, Москва" первым спел именно он.

При этом две песни в юбилейной программе были сыграны уже в обновленных версиях - тех, что и записаны в альбоме Unreleased: "Любовь не горит" и "Замок из песка". Таким образом "Браво" продемонстрировала свои нынешние интересы. С альбома "Навсегда" уже все чаще первым голосом поет сам Евгений Хавтан. Причем хит "Любовь не горит" он исполнил и в программе "Вечерний Ургант", которая вышла в эфир накануне юбилейных концертов. А еще в новых аранжировках все больше исполнительских инструментальных возможностей демонстрирует уже и фронтмен Роберт Ленц.

Прямая речь

Евгений Хавтан

Что было до песни "Плачет девочка в автомате". В группу Евгения Осина привел наш бас-гитарист Сергей Лапин. И это был нелегкий период для нас. Только что ушла Жанна, и мы сразу оказались никому не нужной группой, которая еще несколько месяцев назад собирала стадионы по всей стране. Никакого понимания, что будет дальше, у меня не было, поэтому мы просто собирались на нашей базе для прослушиваний очередного претендента на роль вокалиста группы. Женя исправно приезжал на все репетиции, сидел и слушал то, что мы делаем, а однажды сказал, что готов даже просто играть на перкуссии или быть техником, чтобы остаться в группе. Женя того времени идеально вписывался в образ стиляги, и мы все-таки решили попробовать его, но на роль вокалиста. Надо сказать, что с этой задачей он идеально справился. Через месяц-два мы записали мини-альбом "Скажем мы друг другу Браво!" Благодаря нашему директору Андрею Агапову мы снова поехали на гастроли и даже выступили на датском фестивале Skanderborg вместе с группой Duran Duran. Наше сотрудничество продлилось чуть больше года, после чего мы расстались из-за его проблем с алкоголем. Дальше была "Девочка в автомате" и вся эта "светская хроника"...