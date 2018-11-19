Что не пропустить по ТВ на неделе с 19 по 25 ноября 2018

Янтарный беспредел

Зрители не успевают отвыкнуть от Павла Прилучного на Первом канале. Только что закончился третий сезон "Мажора", как начинается новый сериал с ним в главной роли - "Желтый глаз тигра". 19 ноября в 21:45, 20 ноября в 21:35, 21 и 22 ноября в 21:45. Режиссер - Марк Горобец. Автор сценария - Виталий Москаленко.

1988 год, Калининград. По сюжету четверо лучших друзей - Сергей Звягинцев, Михаил Бойко, Григорий Васильев, и Константин Левшин - оканчивают школу и строят планы на будущее, в котором собираются заниматься добычей и продажей янтаря. Однако со временем молодые мечтатели превращаются в алчных преступников, для которых кражи и убийства становятся обычным делом. И лишь одному из них, Сергею Звягинцеву (Павел Прилучный), удается остаться порядочным человеком и противостоять своим школьным товарищам. Роли лучших друзей Сергея исполняют Максим Костромыкин, Роман Курцын и Иван Ивашкин. В фильме также снимались Екатерина Шпица, Агния Кузнецова, Илья Любимов, Карина Андоленко, Ольга Хохлова, Виталий Кищенко, Раиса Рязанова, Евгения Добровольская, Сергей Пускепалис и другие. Фильм основан на реальных событиях. Съемки, проходившие в Калинграде на Куршской косе, в Москве, Ярославле и Польше, заняли около 100 дней.

Рихтер борется с хаосом

На "России 1" - второй сезон сериала "Доктор Рихтер" (с 19 ноября в 21:00). Это продолжение успешно прошедшего в эфире телеканала сериала, ставшего первой в мире адаптацией знаменитого "Доктора Хауса".

Второй сезон вернет на экраны полюбившихся зрителям героев, предложив им новые испытания. В каждой серии - новый пациент: приговоренный к пожизненному заключению убийца с галлюцинациями, маленькая девочка, умирающая от рака, заядлая симулянтка со смертельным диагнозом, студент, которого бьет током, и многие другие. В финале сезона пациентом Рихтера станет один из его сотрудников - Руслан Егоршин, которого наши герои смогут практически вытащить с того света. На больничную койку попадет и сам Рихтер - с пулевым ранением в результате ссоры с пациентом. Непростая ситуация и в личной жизни главного героя. В больницу, где он работает, устроилась юрисконсультом его бывшая жена. Чувства между ними еще не угасли, и это усложняет жизнь обоим. С таким развитием не согласен и новый муж. Второй сезон "Доктора Рихтера", как и первый, основывается на сюжетах оригинального американского сериала, но характеры главных героев, пациентов, драматические ситуации и истории болезней максимально приближены к российским реалиям. В фильме снимались: Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Полина Чернышова, Павел Чинарев, Дмитрий Ендальцев, Виталий Хаев, Мария Миронова, Олег Васильков, Михаил Пореченков и другие.

Яна Чурикова: карьера или жизнь?

В очередном выпуске программы "Жена" - необычный разговор Киры Прошутинской с героиней программы. Скорее, это встреча "20 лет спустя". Яна Чурикова начинала свою телевизионную карьеру еще в 18 лет в телекомпании, которой Прошутинская руководила. Потом Яна ушла на MTV и в итоге доросла до должности генерального директора этого канала. Многие считают, что такой карьерный взлет возможен лишь в ущерб личной жизни. Подтверждает ли это пример Яны Чуриковой, имеющей дочь и дважды побывавшей замужем? Об этом Яна рассказывает своей бывшей наставнице в программе "Жена" на канале "ТВ Центр" 23 ноября в 23:10. Совершенно неожиданными и для телезрителей, и для Яны историями и впечатлениями также поделятся ее друг, продюсер и ведущий Валдис Пельш, и 9-летняя дочь Таисия Лазарева.

Владимир Машков - у Татьяны Митковой

Гостем программы "Крутая история" с Татьяной Митковой на НТВ 24 ноября в 14:00 станет один из самых ярких актеров отечественного кинематографа, Заслуженный артист России, Народный артист России Владимир Машков.

Он двадцать лет не выходил на сцену, но стал художественным руководителем знаменитой "Табакерки". Первое же его решение на этом посту вызвало взрыв негодования. Машков - один из самых известных россиян по версии Forbes: сейчас за каждую роль в Голливуде он получает не менее миллиона долларов, но ради проектов в России он все же отказался от работы с Клинтом Иствудом и Анджелиной Джоли. В разговоре с Татьяной Митковой он расскажет, почему сделал выбор в пользу отечественного кино.

Наталья Крачковская: одни плюсы

К юбилею Натальи Крачковской на Первом канале - премьера документального фильма "Я актриса больших форм" (24 ноября в 10:15).

Крачковская никогда не боялась казаться смешной и на экране, и в жизни. Не классическая красавица, да еще и с размером "плюс". Однако она никогда не комплексовала по этому поводу. Людям казалось, что в ее жизни все хорошо. Никто и предположить не мог, что она пережила потерю любимого человека, крах надежд и тяжелую болезнь. В фильме Лариса Лужина расскажет, как Наталья помогла ей купить за границей дорогую шубу, Юрий Чернов вспомнит, как Крачковскую одаривали продуктами на рынках, а Борис Грачевский поделится впечатлениями от съемок актрисы в своем киножурнале "Ералаш". В фильме также принимают участие Аркадий Инин, Инна Константинова, Анатолий Журавлев, Виктор Мережко, Василий Крачковский, сын Натальи Крачковской, Александр Васильев, Никас Сафронов и другие.

Последний романтик эпохи

20 ноября исполняется 90 лет со дня рождения артиста театра и кино, педагога Алексея Баталова. Премьера документального фильма "Как долго я тебя искала…" - на Первом канале 25 ноября в 12:20.

Алексею Баталову было 25 лет, когда он обрел всесоюзную славу после роли Алеши Журбина в фильме "Большая семья". Популярность кружила голову, актер завязывал один роман за другим. Но в тот момент, когда увидел 16-летнюю Гитану, вся его жизнь изменилась. Юная наездница-циркачка жила этажом ниже в гостинице, где Баталова поселил режиссер Хейфиц. Он вызвал его в Ленинград на пробы к своему новому фильму "Дело Румянцева". Авторы взяли интервью у Михаила и Анны Ардовых, брата и племянницы Алексея Баталова, которые рассказали об отношениях Баталова с его первой женой и помогли разобраться в мотивах поступков и характере актера. Баталов женился на Гитане спустя несколько лет после развода с Ириной. В браке у них родилась Маша. Из-за родовой травмы у нее диагностировали ДЦП. В интервью Гитана Леонтенко расскажет подробности их личной жизни, которая всегда была скрыта от публики и прессы. Также авторы собрали самые интересные интервью Алексея Баталова, снятые в разные годы, где он рассказывал о своих ролях в фильмах "Летят журавли", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", "Большая семья", "Дама с собачкой", "Москва слезам не верит" и других. Его работой восхищаются во всем мире. Свидетельством тому - премия "Оскар" и Гран-При Каннского кинофестиваля. Однако в миллионах сердец этот актер останется еще и как последний романтик эпохи, способный искренне любить, следовать за своим чувством, хранить и оберегать самых дорогих ему людей. На телеканале "Россия К": программа "Острова" (20 ноября в 20:45) и художественный фильм "9 дней одного года" (24 ноября в 07:05; повтор 25 ноября в 20:10).

Песня остается с человеком

22 ноября Николаю Добронравову исполняется 90 лет. К этой дате телеканал "Россия К" покажет программу "Линия жизни" (22 ноября в 20:45). Песни на его стихи считали за честь исполнить Александр Градский, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Лев Лещенко и многие другие. "Надежда - мой компас земной", "Птица счастья завтрашнего дня", "Маленький принц", "Как молоды мы были", "Трус не играет в хоккей", "Команда молодости нашей", "Я не могу иначе"… Эти песни историю страны расскажут лучше любого учебника. Тексты, написанные Николаем Добронравовым, становились народными и остаются ими спустя десятилетия. В программе "Линия жизни" Николай Добронравов расскажет о своем детстве в довоенном Ленинграде, об эвакуации в подмосковную Малаховку, о школе и любимых учителях, учебе в школе-студии МХАТ, о родственниках-священнослужителях, о прекрасном актере МХАТа Борисе Добронравове. Вспоминает Николай Николаевич и о людях, ставших героями его песен и стихов: о Юрии Гагарине, Германе Титове и, конечно, о встрече на всю жизнь с Александрой Николаевной Пахмутовой. В программе звучат стихи в исполнении автора и песни в исполнении народного артиста России Рината Ибрагимова, лауреата международных конкурсов Мари Карне и группы Большого детского хора им. В. Попова. Премьера документального фильма "Николай Добронравов. Как молоды мы были…" - на Первом канале 24 ноября в 12:15.

К юбилею Николая Николаевича в Сети запущен флеш-моб #90летДобронравов. К акции присоединилась вся страна, и наш фильм не стал исключением. Любимые отрывки песен Добронравова и Пахмутовой специально исполнят Максим Аверин, Алексей Гуськов, Леонид Якубович. А Василий Ладюк споет "Лодочку моторную", с которой началась красивая история любви Добронравова и Пахмутовой, которые живут вместе уже 62 года.

День памяти Дмитрия Хворостовского

Народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского называют одним из лучших певцов мира. Он регулярно выступал в сопровождении лучших оркестров - таких, как Нью-Йоркский филармонический и Роттердамский филармонический. Среди дирижеров, с которыми ему довелось работать, - Джеймс Ливайн, Бернард Хайтинк, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Зубин Мета, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев. Хворостовский имел ангажементы в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден, Баварская государственная опера, Берлинская государственная опера, театр Ла Скала, Венская государственная опера. В эфире телеканала "Россия К" - концерт-посвящение Дмитрию Хворостовскому в театре "Новая опера" (22 ноября в 22:00). В нем принимают участие И. Абдразаков, В. Ладюк, Б. Струлев, Д. Сибирцев, хор и оркестр Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова, дирижеры К. Орбелян, А. Лебедев, В. Валитов, Я. Латам-Кениг.

Театр и кино Михаила Глузского

К 100-летию со дня рождения Михаила Глузского в эфире телеканала "Россия К" - фильм из цикла "Острова" (21 ноября в 20:45) и художественный фильм "Почти смешная история" (24 ноября в 14:30, повтор 25 ноября в 06:30).

В 1936 году Глузского приняли в актерскую школу при "Мосфильме". Несколько раз начинающий артист был на грани отчисления. Как говорил сам актер, он был "антиобщественным - не комсомольцем, не членом партии и даже не пионером". Актерскую школу он окончил в 1940 году и пошел служить в армию, а когда началась война, вместе с фронтовыми бригадами выступал перед солдатами. После войны Михаил Глузский поступил на службу в Театр-студию киноактера и оставался ему верен почти 40 лет. На театральной сцене Михаил Андреевич блистательно сыграл Карандышева в "Бесприданнице", Шуру Зайцева в "Старых друзьях", Жоржа Милославского в "Иване Васильевиче" и много других ярких и запоминающихся ролей. У народного артиста СССР Михаила Глузского более 150 киноролей. Среди них - работы в фильмах "Золотая мина", "В огне брода нет", "Остановился поезд", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и другие. О жизни артиста и рассказ в фильме "Острова". В нем снимались дети и внуки Михаила Глузского, режиссеры Петр Тодоровский, Сергей Никоненко, Иосиф Райхельгауз, ученики и коллеги по ВГИКу, а также близкие друзья актера.

Уроки жизни для учительницы

Премьера канала "Dомашний" - сериал "Мама" (с 19 ноября по будням в 19:00). Молодая учительница русского языка и литературы Вера Субботина начала новую жизнь: переехала из Санкт-Петербурга в Москву и устроилась на работу в лицей. Новый коллектив, ученики, знакомства, но старые ошибки прошлого неожиданно напомнили о себе. Встреча с негласным лидером класса, трудным подростком Кристиной и ее родителями, Надеждой и Кириллом Успенскими, перевернула жизнь Веры. Дело в том, что несколько лет назад ей пришлось отказаться от своей любви к Кириллу, чтобы не разрушить счастье Надежды, хотя он умолял ее остаться.

В ролях: Юлия Мельникова, Павел Трубинер, Марина Дровосекова, Борис Щербаков, Галина Польских, Валерия Шкирандо, Мариам Мерабова и другие.

От продюсера Паоло Соррентино

Платформа Videomore 19 и 20 ноября одновременно со всем миром покажет премьеру HBO "Моя гениальная подруга" (My brilliant friend) - экранизацию первой части знаменитого "неаполитанского квартета" Элены Ферранте от исполнительных продюсеров Паоло Соррентино и Дженнифер Шуур. Позже весь сезон появится на новой онлайн-платформе more.tv. Всего в первом сезоне восемь серий, и каждую неделю будут выходить по две. Для Videomore "Моя гениальная подруга" - первый европейский сериал подобного масштаба, который станет предвестником перезапуска платформы и расширения предложения зарубежным премиальным контентом. Также это первый в истории проект HBO на иностранном языке (даже не столько на итальянском, сколько на неаполитанском диалекте). На данный момент права на показ сериала проданы на 56 территориях. Снимали первый сезон режиссер Саверио Костанцо, чей психологический триллер "Голодные сердца" был отмечен несколькими призами Венецианского кинофестиваля, и оператор последних фильмов Бернардо Бертолуччи, включая культовых "Мечтателей" - Фабио Чанкетти. Костанцо работал над сценарием совместно с итальянскими писателями Франческо Пикколо и Лаурой Паолуччи. Комментировала сценарий и съемки сама Элена Ферранте. Сериал в основном придерживается сюжетной линии и стиля повествования, заданного романом. Все начинается с тревожного ночного звонка, в котором главной героине - 66-летней Элене - сообщают о бесследном исчезновении ее лучшей подруги. Вместо того чтобы броситься на поиски, она погружается в воспоминания и начинает писать историю их полувековой дружбы. Впервые сериал представили на 75-м Венецианском кинофестивале.

История "Подводной лодки"

23 ноября в Германии стартует сериал Das Boot - продолжение громкой военной драмы Вольфганга Петерсена 1981 года. В России первые серии "Подводной лодки" можно будет посмотреть уже 25 ноября в 23:00 в онлайн-кинотеатре ViP Play и на телеканале ViP Premiere.

Оригинальный фильм 1981 года снят по одноименному роману Лотара-Гюнтера Буххайма, немецкого писателя, служившего в годы Второй мировой войны офицером пропаганды. Повествование ведется от лица немецкого лейтенанта-подводника, в центре сюжета - команда субмарины U-96. Сериал станет продолжением истории, а действие вернется в 1942 год - через несколько месяцев после событий, завершающих фильм Петерсена. По сюжету новая волна сопротивления нацистам разворачивается после того, как союзники разгадывают код шифровальной машины "Энигма". Команде военных моряков предстоит пройти через новые страшные испытания и жестокие столкновения. Параллельно будет затронута история французского Движения Сопротивления в порте Ла-Рошель, где заканчиваются события оригинальной кинокартины. В сериале также присутствует сюжетная линия, повествующая о запретной и опасной любви одной из главных героинь - Симоны Штрассер. Над проектом работала интернациональная команда, в которую вошли представители из Германии, Британии и Франции. Режиссером восьми эпизодов выступил Андреас Прохаска, снявший популярный в России сериал "Комиссар Рекс" и большую австрийскую драму "Темная долина", которую страна выдвинула на премию "Оскар" в 2015 году.