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19.11.2018 21:44
Рубрика: Спорт

Забыли о защите

ЦСКА установил рекорд результативности сезона в Единой лиге
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Очередной тур регулярного чемпионата Единой лиги прошел без неожиданностей. Фавориты одержали уверенные победы, но сделали это по-разному.

Московский ЦСКА старается максимально использовать свою длинную скамейку. Наставник команды Димитрис Итудис четко дозирует нагрузку между игроками, что позволяет команде идти без поражений как на внутренней арене, так и в Евролиге. В домашней игре против "Цмоки-Минск", например, он доверил место в стартовом составе Михаилу Кулагину, который не так часто выходит на площадку в той же Евролиге. Доверие 24-летний защитник оправдал полностью, набрав 15 очков и сделав 5 передач. Звание самого результативного игрока команды Кулагин разделил с Нандо де Коло и Дэниэлом Хэккеттом.

Игрок ЦСКА Михаил Кулагин воспользовался шансом и провел отличный матч против "Цмоки-Минск", набрав 15 очков. Фото: РИА Новости

Матч с минчанами вообще получился ярким. ЦСКА не только забивал сам, но и давал достаточно возможностей для гостей. Особенно это касается первой половины матча, которая закончилась с впечатляющим счетом 54:47. Понятно, что в такой "перестрелке" шансов у белорусского клуба не было, но зрители точно получили удовольствие. В итоге 119:88 в пользу ЦСКА, и таким образом армейцы установили новый рекорд результативности текущего сезона. Ранее больше всех за матч забивал питерский "Зенит" - 116 очков в игре с "Енисеем".

- Вначале мы пытались сберечь энергию, особенно в защите. Уровень нашей обороны был недостаточным, поэтому в перерыве мы поговорили в раздевалке, подняли качество защиты в третьей четверти. Счет этого отрезка 39-15 говорит о том, что мы хорошо сыгрались и постарались на своей половине, - сказал после матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Еще один клуб, идущий без поражений, - подмосковные "Химки". Команда Георгиоса Барцокаса принимала "Автодор" и обошлась малой кровью. Лидер и лучший снайпер химчан Алексей Швед наблюдал с трибуны, как его партнеры побеждают гостей из Саратова. Добыв серьезное преимущество к большому перерыву, "желто-синие" чуть сдали во второй половине, однако в итоге довели дело до восьмого подряд выигрыша в рамках Единой лиги - 85:77. Самым результативным у победителей стал Энтони Гилл, набравший 24 очка.

Игрок "Химок" повторил рекорд на баскетбольной Единой лиге

Уже после матча руководство "Автодора" объявило имя нового главного тренера. Ушедшего в отставку неделю назад Сергея Мокина сменил молодой сербский специалист Душан Алимпиевич, работавший в прошлом сезоне с "Црвеной Звездой".

Результаты других матчей: "Зенит" - "Калев" - 100:87, "Локомотив-Кубань" - "Парма" - 93:75, "Енисей" - "Зелена Гура" - 109:81.

Таким образом пятерка лидеров Единой лиги приобрела привычный вид. Следом за ЦСКА и "Химками", у которых по восемь побед в восьми матчах, идет казанский УНИКС (7-1). Неважно стартовавший "Зенит" благодаря успеху в игре с "Калевом" поднялся на четвертую строчку. У него четыре победы при двух поражениях. Дальше следуют "железнодорожники" из Краснодара - "Локо" выиграл четырежды и три матча проиграл. Замыкают восьмерку сильнейших "Астана", "Калев" и "Енисей".

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