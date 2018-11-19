Депутат Госдумы объяснил смысл украинских заявлений о "советах" США по Донбассу

Так называемые "рекомендации" США в отношении Донбасса направлены на срыв Минских договоренностей, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее один из бывших высокопоставленных чиновников Генштаба ВСУ заявил, что США советуют официальному Киеву создать в Донбассе "революционную ситуацию".

"Сегодня можно считать открытой информацией то, что за спиной Порошенко стоят Соединенные Штаты. Америка видит, что не получается жестко столкнуть Россию и Украину, и ее действия похожи на последний крик утопающего", - цитирует депутата RT.

По словам Водолацкого, в США понимают, что украинский народ устал от боевых действий, при этом на Украине приближаются выборы президента. В связи с этим американцы подталкивают Порошенко к отказу от Минских соглашений и предложений Совета Европы и ОБСЕ.