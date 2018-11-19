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19.11.2018 09:06
Рубрика: В мире

Депутат Рады сравнил обещания Киева с аферами Базилио и Алисы

Текст: Юрий Когалов
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Дураки во власти довели Украину до катастрофического состояния. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий сравнил обещания Киева с аферами лисы Алисы и кота Базилио из сказки "Буратино", заверявшими, что главный герой вот-вот получит урожай из золотых монет.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"У вас ничего не растет: сельское хозяйство - катастрофа, тяжелая промышленность - катастрофа, средний и малый бизнес - катастрофа, топливно-энергетический комплекс - катастрофа. Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы?" - отметил Рабинович.

По его словам, сейчас даже любой сарай, пристройку строят по чертежам, а вот плана развития страны у власти нет. Единственное, в чем преуспел Киев, - это откармливание правительства, по этому показателю Украина может быть на первом месте в мире, заявил депутат.

Рабинович также отметил, что в стране нет компетентных специалистов на руководящих местах, два года нет министра сельского хозяйства, десятки крупнейших предприятий остаются без руководителей, потому не стоит удивляться, что они не приносят прибыль. Налоги убивают средний и малый бизнес, молодежь уезжает за границу. Однако украинцы продолжают терпеть.

"У нас колоссальный потенциал, равного которому нет ни у кого в мире, потому что любая страна мира давно бы уже лопнула. А мы с вами, видите, смотрим, еще и терпим это", - отметил депутат, добавив, что потомки будут ломать голову, как такое могло произойти.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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