Дети о деньгах: о чем мечтают юные финансисты (видео)

О деньгах - доступно и интересно. В Российском экономическом университете имени Плеханова прошел Семейный финансовый фестиваль. В празднике участвовали более 2500 человек - семьи с детьми, финансовые консультанты, педагоги. В игровой форме дети узнали, как распоряжаться своими карманными деньгами, избегать типичных финансовых ошибок и сколотить первый капитал. Программа насчитывала множество конкурсов, лекций, квестов и мастер-классов. "Российская газета" побывала на фестивале и узнала, о чем мечтают маленькие финансисты.