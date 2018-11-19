Эксперты предложили снизить налоговую нагрузку на полезные продукты

Вредные продукты могут подорожать, а полезные, наоборот, подешеветь. Эксперты предлагают перераспределить налоговую нагрузку с полезных продуктов на вредные. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, председатель правления региональной общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии", эксперт Лиги здоровья нации Дарья Халтурина.

"Сегодня многие полезные продукты стоят достаточно дорого. Взять хотя бы орехи или морепродукты. В то же время вредные для здоровья человека сладкие газированные напитки или некоторые продукты, переработанные из красного мяса, укладываются в категорию "эконом". Поэтому доступны для большинства населения. Мы предлагаем ввести акцизы на вредные продукты, а на полезные, например, снизить НДС", - отметила Халтурина.

По ее словам, существуют исследования о том, что при постоянном употреблении переработанных мясных продуктов увеличиваются риски преждевременной смерти примерно на 23 процента. Аналогичные риски испытывают курильщики. Эксперт отмечает, что пока все предложения по введению дополнительных акцизов на продукты питания проходят лишь экспертное обсуждения на уровне министерств. Никаких решений по ним не принималось.

Как передает агентство ТАСС, Минсельхоз РФ не поддерживает инициативу по введению акциза на продукты переработки мяса - колбасу, сосиски, бекон. По мнению ведомства, инициатива еще в остаточной степени не проработана. А все продающиеся мясопродукты отвечают требованиям безопасности, которые гармонизированы с международными нормами.