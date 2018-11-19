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19.11.2018 15:50
Рубрика: Спорт

Улетел от всех

Евгений Климов одержал историческую победу на этапе Кубка мира
Текст: Павел Петровский
Никогда ранее наши прыгуны с трамплина не становились первыми на этапах Кубка мира. В воскресенье историческую победу в польской Висле одержал Евгений Климов.
Результат в 263,4 балла позволил Евгению Климову опередить соперников на этапе Кубка мира в Польше. Фото: EPA Результат в 263,4 балла позволил Евгению Климову опередить соперников на этапе Кубка мира в Польше. Фото: EPA
Результат в 263,4 балла позволил Евгению Климову опередить соперников на этапе Кубка мира в Польше. Фото: EPA

По итогам двух попыток 24-летний "летающий лыжник" из Перми набрал 263,4 балла и опередил немца Стефана Лайе и японца Рею Кобаяши более чем на шесть баллов!

Заметим также, что трехкратный олимпийский чемпион Сочи и Пхенчхана поляк Камил Стох остался вне призовой тройки.

Климов возглавил общий зачет Кубка мира и с отличным настроением отправляется в Финляндию, где пройдет второй этап турнира.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Комментируя свой успех, Климов поблагодарил за поддержку болельщиков и организаторов этапа:

- В Висле царила идеальная атмосфера! Спасибо польским болельщикам за антураж - они любят и понимают прыжки с трамплина. Поддержка была впечатляющей. Также благодарен организаторам за прекрасную подготовку холма.

В свою очередь, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сообщил корреспондентам мировых информационных агентств, что результаты Климова не стали для него неожиданностью:

- Летом Женя показал себя настоящим лидером нашей команды, и особо приятно, что на снегу лишний раз доказал, что находится в хорошей форме. Скажу без высоких оценок, что у нас есть удовлетворение и радость, но впереди еще длинный сезон, в том числе и главные старты - "Турне четырех трамплинов" и чемпионат мира. Всех любителей и специалистов поздравляю с этой исторической победой, Женя - молодец.

Стоит напомнить, что свой путь в большом спорте Климов начинал с лыжного двоеборья. Впрочем, лыжная подготовка у спортсмена была куда хуже, чем с прыжками.
На Олимпиаде 2014 года в Сочи Евгений показал высокий третий результат по итогам прыжковой части, уступив только будущим призерам. А вот в гонке не смог конкурировать с соперниками и остался вдалеке от пьедестала.

После Сочи Ковалев принял решение сменить квалификацию и в январе 2017 года смог попасть на подиум на этапе Турне четырех трамплинов в Австрии.

В текущем летнем сезоне безусловный лидер нашей сборной вошел в историю - стал победителем Гран-при в общем зачете.

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Главный тренер нашей сборной Евгений Плехов уверен, что Климов вполне готов к сражениям за награды на мировом чемпионате и поможет вернуть интерес к этому зрелищному виду спорта.

Кроме того, в рамках первого этапа Кубка мира в Польше прошли командные соревнования прыгунов с трамплина.

К восторгу болельщиков, победу с результатом 1026,6 балла одержала команда Польши в составе Камила Стоха, Петра Жилы, Давида Кубацки и Якуба Вольны. На втором месте расположилась команда Германии (Рихард Фрайтаг, Карл Гайгер, Маркус Айзенбихлер, Стефан Лайе), набравшая 1015,5 балла. Команда Австрии (Клеменс Айгнер, Михаэль Хайбек, Штефан Крафт и Даниэль Хубер) на третьем месте с 972 баллами.

Наши ребята (Евгений Климов, Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, Михаил Назаров) прошла в финальный раунд и в итоге замкнула шестерку лучших, набрав 849,5 балла.

Как сообщает официальный сайт федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России, в команде Норвегии был дисквалифицирован Роберт Йоханссон, и в итоге команда потеряла шансы на хорошее выступление.

Не обошлось и без падений: у японцев в первом раунде упал Рею Кобаяши, а в финальном не смог удержаться на ногах Таку Такеучи.

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