Facebook запустил новый сервис для поиска работы

Популярная соцсеть расширила свой функционал: теперь с помощью Facebook можно найти работу и получить полезные знания.

Компания запустила сайт Learn with Facebook, где будут публиковаться вакансии. Помимо этого, веб-ресурс станет образовательной площадкой, на которой можно будет научиться основам составления резюме и контент-маркетингу. Пользователи получат доступ к тематическим исследованиям и советам от экспертов отрасли.

В 2017 году соцсеть запустила проект Jobs on Facebook, который помог найти работу более чем миллиону человек. Разработчики расширили возможности работодателей: теперь они могут не только размещать вакансии на своих страницах, но и делиться ими в группах.

Кроме того, в соцсети обновили инструмент Mentorship, помогающий связать вместе наставников и тех, кто ищет возможность у них поучиться. Выбор партнеров, основанный на соответствующих целях и интересах теперь упрощен. Пользователи теперь могут поделиться информацией о том, что они предлагают или ищут. А другие участники группы увидят этот перечень и, при необходимости, свяжутся напрямую.

Каждую неделю сервис будет давать полезные подсказки для выстраивания более эффективных коммуникаций.