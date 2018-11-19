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19.11.2018 16:26
Рубрика: Культура

Фильм "Ася" стал победителем кинофестиваля ВГИК

Текст: Сусанна Альперина

В Москве завершился 38 Международный фестиваль ВГИК. В конкурсной программе принимали участие 49 студенческих работ из 39 киношкол, включая сам ВГИК. Первая новость: главный приз студенческого фестиваля остался в России. Гран-при получил фильм "Ася" режиссера Даниэллы Рыбакьян (Россия, СПБГКиТ). Приз за лучший игровой фильм - "Жизнь Эстебана" увез домой режиссер Инес Эсхун (Королевский институт театра, кино и звука (RITCS Брюссель). Приз за лучшую кинопрограмму также получил ВГИК. В список отобранных вузом фильмов вошли "Точка бифуркации" (режиссер Леонид Гардаш), "Калифорния" (Дастан Мадалбеков), "Кораблик" (Анастасия Махлина), "Тысячи лиц" (Анастасия Штандке), "Питер. Чернуха" (Дмитрий Волков), "Повелитель мира или, ну, мам, можно еще поиграть" (Алексей Хазов).

Приз за лучший документальный фильм достался картине "Все, что растет", режиссер Милена Груич (Сербия, Факультет драматического искусства Университета искусств в Белграде).

Фото: Warner Bros. Pictures
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Приз за лучший анимационный фильм получила лента под названием "Болтовое соединение", которую сделали Николя Леба, Клер Картье, Матильд Дурди, Тибо Грюненбергер, Морин Лесер, Ши-Хой Пань (Франция, Школа компьютерной анимации и видеоигр "Supinfocom Rubika").

Приз за лучший мультимедиа-проект вручен фильму "Подписчик", Йонатан Бер (Германия, Киноакадемия Баден-Вюртемберга).

Приз зрительских симпатий Международного студенческого Фестиваля ВГИК (по результатам опросов в регионах) у фильма "Точка бифуркации" режиссера Леонида Гардаша (Россия, ВГИК, мастерская Владимира Хотиненко). И это неудивительно, потому что средства на производство этой картины собирали на краудфандинге. Для тех же, кто не в курсе, поясним, что понятие "бифуркация" определяет принятие решения, которое влечет за собой непоправимые изменения в жизни человека.

Напомним, что жюри киноконкурса возглавил режиссер Раймо О. Ниеми (Финляндия). Кроме того, наряду с киносмотром в рамках фестиваля прошел IV Международный театральный конкурс, в рамках которого выступили коллективы ведущих театральных вузов из России, Польши, Сербии, Болгарии. А в рамках внеконкурсной программы фестиваля прошли мастер-классы, творческие встречи, конференции и круглые столы. Показали ретроспективу фильмов Сергея Эйзенштейна, посвященную 120-летию режиссера. Зрителям была представлена фотовыставка финского режиссера Раймо О. Ниеми, выставка, посвященная 90-летию Алексея Баталова, выставка в честь 80-летия художественного факультета ВГИК. Киноэксперты собрались на "Форум молодого кино", где проанализировали основные тенденции развития современного молодого кино, поговорили о проблемах, которые волнуют молодых режиссеров и продюсеров. Зрителям также представили внеконкурсную программу короткого метра: "Взгляд в будущее" и специальный внеконкурсный показ фильмов из Узбекистана.

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