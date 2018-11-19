Фото новых плацкартных вагонов РЖД появились в Сети

В Сети появились первые снимки обновленных плацкартных вагонов РЖД. Представитель ОАО "Российские железные дороги" подтвердил подлинность фотографий.

Вагоны поменяются как в дизайнерском исполнении, так и в плане комфорта для пассажиров. Новую модель плацкарта с модульными пространствами и пассажирскими местами со шторами должны продемонстрировать уже на этой неделе на международной выставке.

При разработке интерьера вагона учитывались пожелания пассажиров. Клиенты РЖД признались, что улучшить путешествие поможет персональное пространство и приватность для отдыха.

В вагонах для использования будет доступна электрическая розетка и USB-порт. Полки в вагонах будут сделаны в виде диванов с подголовниками, передает РИА Новости. В туалетах - гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, фен для рук.

Данные вагоны начнут перевозить пассажиров в России в 2019 году.