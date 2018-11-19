Новости

Инженер хабаровского "Водоканала" пойдет под суд за крупные хищения 07:56
Новый караван мигрантов стартовал в США из Сальвадора 07:50
Кабмин установил допустимую долю иностранных рабочих на 2019 год 07:16
В Красноярске погиб вице-спикер Заксобрания Алексей Клешко 07:02
Известный чукотский каюр начал учить детей езде на собачьих упряжках 06:45
Летевший в Париж лайнер вернулся в Сингапур из-за проблем на борту 06:25
Фото новых плацкартных вагонов РЖД появились в Сети 06:06
В океанариуме Приморья сняли испаноязычную программу La Dolce Vita 06:00
Установивших рекорд камчатских водолазов угостили тортом и крабами 05:24
Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля 05:15
Минобороны представило уникальный архив ко Дню ракетных войск 03:42
Во Владивостоке загорелся торговый центр 03:27
Четыре палестинца пострадали во время операции израильской армии 03:20
СМИ: У Аргентины нет техники для поднятия субмарины San Juan 02:38
Тело убитого журналиста Хашкаджи могли вывезти из Турции в чемоданах 02:04
Пушков назвал фантазиями заявления Польши по "Северному потоку-2" 00:57
Более семи тысяч человек покинули свои дома из-за бомбы в Италии 00:30
Немецкий теннисист Зверев стал победителем Итогового турнира ATP 00:00
"Прогресс МС-10" успешно пристыковался к МКС 18.11.2018
Два самолета столкнулись в небе над Германией 18.11.2018
Ушаков: Началась подготовка встречи Путина и Трампа на G20 18.11.2018
Умер бард, писатель и поэт Борис Полоскин 18.11.2018
Под Новороссийском грузовик протаранил семь машин 18.11.2018
"Из последних сил пишу песни": опубликовано последнее сообщение Осина 18.11.2018
Трамп отказался слушать запись, сделанную при расправе над Хашкаджи 18.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 06:06
Рубрика: Экономика

Фото новых плацкартных вагонов РЖД появились в Сети

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Сети появились первые снимки обновленных плацкартных вагонов РЖД. Представитель ОАО "Российские железные дороги" подтвердил подлинность фотографий.

Вагоны поменяются как в дизайнерском исполнении, так и в плане комфорта для пассажиров. Новую модель плацкарта с модульными пространствами и пассажирскими местами со шторами должны продемонстрировать уже на этой неделе на международной выставке.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Для заключенных создадут двухэтажные вагоны

При разработке интерьера вагона учитывались пожелания пассажиров. Клиенты РЖД признались, что улучшить путешествие поможет персональное пространство и приватность для отдыха.

В вагонах для использования будет доступна электрическая розетка и USB-порт. Полки в вагонах будут сделаны в виде диванов с подголовниками, передает РИА Новости. В туалетах - гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, фен для рук.

Данные вагоны начнут перевозить пассажиров в России в 2019 году.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Фото новых плацкартных вагонов РЖД появились в Сети
Минобороны представило уникальный архив ко Дню ракетных войск
Во Владивостоке загорелся торговый центр
"Прогресс МС-10" успешно пристыковался к МКС
Песков опроверг предположения о сепаратной сделке по Курилам