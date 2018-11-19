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19.11.2018 05:00
Рубрика: Экономика

Где платят более 600 тысяч рублей в месяц

Текст: Марина Гусенко
Представителям рабочих специальностей готовы платить больше, чем обладателям высшего образования. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор Ситуационного центра социально-экономического развития регионов России РЭУ им.Г.В. Плеханова Павел Смелов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По его словам, средняя предлагаемая зарплата для людей со средним специальным образованием - 32161 рубль, а для выпускников вузов с уровнем "бакалавр" - 29800.

Фото: photoxpress
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Самые большие зарплаты сейчас предлагаются специалистам по информационным и коммуникационным технологиям - в среднем 54 тысячи. Второе место занимают представители блока "финансы и экономика" - в среднем 50 тысяч рублей. Третье место занимают сварщики. Им в среднем готовы платить 44 тысячи рублей в месяц.

"Кстати, мы недавно зафиксировали вакансию сварщика с зарплатой в 900 тысяч рублей в месяц. Она была открыта в высокотехнологичной компании, входящей в оборонно-промышленный комплекс", - сказал Смелов. Среди других высокооплачиваемых вакансий - директор физкультурно-оздоровительного комплекса, входящего в систему Олимпийских объектов. На эту должность ищется специалист с зарплатой 1,194 миллиона рублей в месяц.

В такой сфере, как "добыча, переработка, транспортировка нефти и газа" встречаются вакансии с зарплатой от 600 тысяч рублей.

Полный текст интервью с Павлом Смеловым читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"

Экономика Работа Зарплата
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