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19.11.2018 18:28
Рубрика: В мире

Германия заморозила поставки оружия саудитам из-за убийства Хашкаджи

Текст: Юрий Когалов

Власти Германии приостановили поставки оружия в Саудовскую Аравию в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом проинформировали в министерстве экономики и энергетики ФРГ (именно это ведомство занимается вопросами экспорта вооружений).

По словам представителя министерства, на держателей действительных индивидуальных лицензий на поставки оружия за границу было оказано "воздействие", в результате экспорт был полностью остановлен. Заморозка коснулась даже одобренных ранее контрактов.

Тело убитого журналиста Хашкаджи могли вывезти из Турции в чемоданах

Как отметила канцлер Германии Ангела Меркель, вопрос разрешится только после окончания расследования убийства журналиста.

Напомним, обозреватель Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины. Изначально Эр-Рияд отрицал убийство оппозиционного журналиста на территории консульства и утверждал, что тот покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке, заявили саудиты, привела ссора журналиста с сотрудниками консульства. В распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, которые подтвердили факт убийства Хашкаджи.

По словам официального представителя генпрокуратуры Саудовской Аравии, в рамках расследования был задержан 21 человек, 11 из них выдвинуты обвинения в причастности к убийству журналиста. При этом ведомство требует смертной казни для пятерых обвиняемых.

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