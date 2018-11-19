Германия заморозила поставки оружия саудитам из-за убийства Хашкаджи

Власти Германии приостановили поставки оружия в Саудовскую Аравию в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом проинформировали в министерстве экономики и энергетики ФРГ (именно это ведомство занимается вопросами экспорта вооружений).

По словам представителя министерства, на держателей действительных индивидуальных лицензий на поставки оружия за границу было оказано "воздействие", в результате экспорт был полностью остановлен. Заморозка коснулась даже одобренных ранее контрактов.

Как отметила канцлер Германии Ангела Меркель, вопрос разрешится только после окончания расследования убийства журналиста.

Напомним, обозреватель Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины. Изначально Эр-Рияд отрицал убийство оппозиционного журналиста на территории консульства и утверждал, что тот покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке, заявили саудиты, привела ссора журналиста с сотрудниками консульства. В распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, которые подтвердили факт убийства Хашкаджи.

По словам официального представителя генпрокуратуры Саудовской Аравии, в рамках расследования был задержан 21 человек, 11 из них выдвинуты обвинения в причастности к убийству журналиста. При этом ведомство требует смертной казни для пятерых обвиняемых.