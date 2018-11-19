Гражданам объяснят, как взыскивать долги напрямую в банках должников

Закон предоставил гражданам уникальную возможность: взыскать долги можно напрямую в банке, где должник держит свои кровные, и потребовать расчета. Ассоциация юристов России намерена подготовить подробную методичку с пошаговыми советами, как получить свое, минуя приставов.

Накануне Госдума уже приняла в первом чтении проект поправок в закон об исполнительном производстве, которые повышают в четыре раза - до 100 тысяч рублей - сумму долга, при которой человек может решить дело без приставов. Достаточно будет прийти на работу должника.

Инициатива вызвала большой резонанс. Однако, как пояснили "РГ" эксперты, прийти на работу - не единственная возможность. Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, закон разрешает принести исполнительный лист в банк, причем в данном случае лимита не существует.

"Необходимо пропагандировать упрощенные способы взыскания долгов, так как они не только снижают нагрузку на приставов, но и в первую очередь облегчают жизнь самим гражданам, - говорит Владимир Груздев. - Многие вопросы можно решить гораздо проще, но, к сожалению, многие граждане не знают о своих правах. Поскольку правовое просвещение важная часть деятельности Ассоциации юристов России, мы подготовим и распространим разъяснения, какие законные действия может предпринять гражданин при взыскании долга".

Самостоятельная процедура призвана облегчить взыскателю жизнь, когда ситуация проста: у должника есть постоянная работа с хорошей зарплатой или наполненные банковские счета.

Если сотрудники банка так и не выдадут бланк заявления, то надо жаловаться. В крайнем случае - банк можно засудить, и тогда он тоже окажется у вас в должниках

"Прежде всего вы должны знать, где именно у человека открыты счета, - говорит юрист Оксана Ромашко. - Судебные приставы вправе направлять запросы и получать соответствующую информацию. У рядового гражданина такой возможности, естественно, нет и не будет. Однако нам часто, хотя и не всегда, известно, картой какого банка пользуется тот человек, с которым мы судимся. В таком случае, получив исполнительный лист, вы сможете обратиться в ближайшее отделение этого банка".

Надо подчеркнуть: ближайшее для вас, то есть самое удобное. Не надо привязываться к месту прописки должника.

"Но если ваш должник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обращаться следует исключительно в подразделение банка по работе с юрлицами", - уточняет Оксана Ромашко.

"Исполнительный лист в банк может подать либо непосредственно сам взыскатель, либо его представитель, но в таком случае обязательна нотариально оформленная доверенность на предъявление листа к исполнению, - поясняет Оксана Ромашко. - В течение трех дней банк должен исполнить требование и взыскать".

Плюс данной процедуры - скорость. У судебных приставов есть четкий порядок работы, они обязаны придерживаться определенного алгоритма действий. Сначала необходимо возбудить исполнительное производство, затем предупредить должника, дать срок ему на добровольное исполнение. Только затем они вправе предпринимать меры, в том числе рассылать запросы. Так что взыскателю придется ждать.

Закон не лишает человека права обращаться к судебным приставам. Но иногда можно взять лист в свои руки и получить деньги.

"В заявлении в банк вы указываете свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, адрес фактического проживания, свои контакты, - рассказывает Оксана Ромашко. - Также надо указать номер исполнительного листа, наименование суда, реквизиты судебного акта (номер, дата), ФИО должника, его дату рождения, адрес регистрации. Не забываем приложить реквизиты своего банковского счета".

Бывают случаи, когда денежных средств на счете должника недостаточно для полной оплаты долга. В таком случае, по словам юриста, оставшуюся сумму банк спишет с первых поступлений должника. Если же тот от расстройства закроет счет, то взыскатель вправе пойти к судебным приставам, чтобы те взыскали оставшуюся сумму.

"В таком случае надо забрать из банка исполнительный лист, - говорит юрист. - При этом банк дает уведомление о частичном исполнении, где будет указана взысканная сумма. Этот документ надо отнести приставам".

Все просто. Не только на бумаге, но и в жизни. "По личному опыту могу сказать, что в отделениях для юридических лиц все отлажено, решается быстро и цивилизованно, - говорит она. - В отделениях для физических лиц могут возникнуть проблемы, не рассчитывайте, что вам дадут с первого раза бланк заявления. Но здесь вам помогут спокойствие и выдержка, настаивайте, напоминайте про закон".

Если сотрудники банка так и не выдадут бланк заявления, то надо жаловаться, а в самом крайнем случае - банк можно засудить, и тогда он тоже окажется у вас в должниках.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"