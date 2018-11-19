Григорий Рапота встретился с участниками союзной "Лиги дебатов”

Финал российско-белорусского молодежного конкурса прошел на площадке Постоянного Комитета. Прения, голосования, выступления представителей "правящей партии” и "оппозиции” - но каждая речь не более шести минут.

В Постоянном Комитете Союзного государства состоялся финальный турнир российско-белорусского молодежного конкурса "Союзная лига дебатов", организованного Центром изучения перспектив интеграции при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи. В начале ноября союзная "Лига” стартовала в Минске, в середине месяца прошли полуфиналы на Историческом факультете в МГУ. И вот - встреча с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, последние дебаты и награждение победителей.

- Я очень рад видеть вас здесь, и это не фигура речи, а искреннее состояние души, - обратился Григорий Рапота к участникам дебатов. Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы у нас были партнеры, это крайне важно. В среде СМИ, экспертов, политологов, молодежи.

- Мы проводили этот проект при поддержке Всероссийской лиги дебатов, очень опытного сообщества дебатеров, а также Федерального агентства по делам молодежи- рассказал директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ Сергей Рекеда. - Сначала прошел заочный этап, было более 80 заявок из различных городов России и Беларуси. На основе эссе и видеороликов участников мы отобрали участников очных туров.

Артем Дёмин - советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи - выразил надежду, что на площадке Союзного государства дебаты станут традицией. А еще один член жюри, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов признался, что завидует тем, кто собрался подискутировать: "Лига дебатов”, на его взгляд, - новый уникальный формат для проявления своих ораторских и интеллектуальных способностей.

В течение 45 минут молодые люди из России и Беларуси представляли свои концепции по развитию потенциала Союзного государства. В итоге без награды или диплома не остался, кажется, почти никто.

Источник: Постоянный комитет Союзного государства