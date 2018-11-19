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"Яндекс" выпустил новый поиск и два необычных устройства

19.11.2018,  
13:38
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Компания "Яндекс" на специальном мероприятии презентовала новую версию поиска под названием "Андромеда", в которую вошло больше тысячи различных улучшений и нововведений.

Основными фишками нового поиска стали быстрые ответы, обновленный подбор источников информации, а также коллекции - персональные страницы, где пользователи могут сохранять все, что нашли в сети.

Быстрые ответы позволяют пользователям "Яндекса" оперативно получать ответы на вопросы прямо в результатах поиска. Например, можно спросить у сайта, когда будет ближайший спортивный матч - и результат появится сразу под поисковой строкой. То же самое касается многих других несложных вопросов - с какого по какое число продлятся новогодние каникулы и так далее.

Также быстрые ответы могут рекомендовать заведения общепита по запросу "кафе" или "ресторан" - с ценами, отзывами и рейтингами.

Характеристики нового "Яндекс.Телефона" утекли в интернет

Выбор источников данных предусматривает показ пользователю сайтов, которые наилучшим образом решат их задачу. В результатах поиска теперь будут видны пометки "Популярный сайт" и "Выбор пользователей" - они означают, что эти сайты посещают множество людей, которые довольны своим выбором.

Отдельную пометку получат официальные государственные сайты.

Находки и коллекции позволяют быстро сохранять любую найденную в интернете информацию - картинки, книги, фильмы или места в городе. Доступ к ним будет работать на любом устройстве с "Яндексом". Помимо создания своих коллекций, можно подписываться и на чужие.

Помимо обновленного поиска, "Яндекс" представил два умных устройства для дома. Гаджеты Irbis A и Dexx Smallbox оснащены динамиками и содержат голосового помощника "Алису".

Например, на кухне можно запросить у такого устройства рецепт блюда и попросить поставить таймер, в детской - заставить отвечать на вопросы детей. Устройства подключаются к домашней акустике, их можно просить включить ту или иную музыку, поинтересоваться прогнозом погоды или свежими новостями. Стоимость гаджетов составит 3290 рублей.

Компактные голосовые помощники с "Алисой" внутри. Фото: Яндекс
Ожидалось, что на презентации 19 ноября "Яндекс" представит смартфон под собственным брендом, однако этого не произошло.
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