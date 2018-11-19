"Яндекс" представил обновленную поисковую машину под названием "Андромеда". Одним из главных ее нововведений стали быстрые ответы - они решают задачу пользователя прямо на странице с результатами поиска "Яндекса", не заставляя его переходить на сторонние сайты.

На самом деле быстрые ответы работали и раньше, сейчас они стали лишь более разнообразными. Например, можно ввести запрос "кафе" - и поисковик здесь же покажет подборку заведений с ценами, отзывами и оценками.

В поиске также можно узнавать интересные факты о чем угодно - "Яндекс" охотно назовет высоту Останкинской телебашни, длину Транссиба или вес кита. Если вопрос более заковыристый, можно воспользоваться сервисом "Знатоки". Например, ввести в поиск "лучшее время дня для спорта" - тогда в первую очередь будет виден раздел с комментариями экспертов. Там же можно задать специалисту уточняющий вопрос.

Что еще хорошего в новом поиске? Система отбора сайтов, которые будут показываться наверху. Если люди часто заходят на тот или иной ресурс из поиска "Яндекс", то он получит специальную пометку - "Популярный сайт". А если пользователи довольны каким-то сайтом, ему присваивается метка "Выбор пользователей".

Отдельным значком помечаются официальные государственные сервисы - Госуслуги, сайт ГИБДД и другие. На такие сайты можно переходить смело, не боясь кражи личных данных со стороны мошенников. Это создает безопасную среду - введя поисковый запрос, можно быть уверенным, что кликать по ссылкам можно без малейших волнений. А в некоторых случаях и кликать не придется - "Яндекс" теперь может отвечать на многие вопросы самостоятельно.

В поиске появилась возможность сохранять в свою виртуальную копилку все, что понравилось на просторах Сети. Это могут быть ссылки на фильмы, фотографии, места и вообще что угодно. Они сохранятся на сервис "Яндекс.Коллекции" и будут доступны на любом устройстве, где есть "Яндекс".

Не обошлось и без презентации новых гаджетов. В дополнение к большой умной колонке "Яндекс.Станция" компания представила две маленькие, но такие же умные колоночки. По сути они отличаются от нее только размерами. В каждой расположены мини-компьютер, небольшой динамик, и, конечно, работает голосовой помощник "Алиса". Ей можно поручать самые разнообразные задания - найти в интернете рецепт, прочитать прогноз погоды, поболтать и поиграть в "города" с детьми, включить музыку. Мини-колонки размером с чайную чашку можно подключить к большим акустическим системам. Их стоимость составит 3300 рублей.