Изменяется ли размер пенсии при переезде в другой регион

Как и где можно узнать насчет того, не урежут ли пенсию при переезде в другой регион, например, с Дальнего Востока на Юг или Запад России? В местном отделении ПФР не могу добиться ответа на этот вопрос!

Венера К.

При переезде в другой регион, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пенсионер продолжает получать положенную ему пенсию в установленном размере. Ее размер может увеличиться/уменьшиться только за счет прожиточного минимума пенсионера (касается неработающих пенсионеров), установленного в тот или ином регионе. К примеру, пенсионеру была назначена пенсия в размере 7 тысяч рублей, но размер ее был увеличен до 9 тысяч в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в регионе его проживания. При переезде доплата к пенсии (к тем 7 тысячам рублей) либо увеличится, либо уменьшится в зависимости от прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, куда он собирается переехать.

Второй момент касается переезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей либо в эти районы.

1. Пенсия назначалась гражданину, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, и была увеличена на соответствующий районный коэффициент. В этом случае при переезде из района Крайнего Севера (приравненной к нему местности), пенсия на этот установленный коэффициент уменьшается. При переезде в район Крайнего Севера (приравненную к нему местность) пенсия будет увеличена.

2. Также пенсия в повышенном размере может быть назначена гражданину при выработке специального северного стажа. В этом случае при назначении пенсии увеличивается непосредственно фиксированная выплата, и при переезде размер пенсии не изменяется.