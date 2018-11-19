Изменится ли порядок выхода на пенсию для проживающих в чернобыльской зоне

Я живу в зоне с чернобыльским статусом. С 1 апреля 2019 года должна была уйти на пенсию по льготе. Изменится ли что-то в связи с новым законом?

Лариса Фомина

Изменения в пенсионном законодательстве, связанные с увеличением возраста выхода на страховую пенсию по старости, не затрагивают граждан, постоянно проживающих в зонах радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В этой связи с 1 января 2019 года пенсия по старости, предусмотренная Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", гражданам постоянно проживающим (работающим) в зоне радиоактивного загрязнения будет назначаться в прежнем порядке с уменьшением возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, установленного статьей 8 Федерального закона № 400-ФЗ по состоянию на 31 декабря 2018 года, пропорционально периоду проживания в указанной зоне.