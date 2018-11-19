Кабмин установил допустимую долю иностранных рабочих на 2019 год

Правительство на два процента снизило допустимую долю иностранных рабочих на 2019 год в сфере сухопутного пассажирского транспорта и грузового автотранспорта (с 28 до 26 процентов) от общей численности работников в этих подотраслях. Постановление, которое устанавливает допустимую долю иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности в России, опубликовано на сайте кабмина.

Так допустимая доля иностранной рабочей силы в области выращивания овощей в 2019 году останется такой же, как в 2018 году - 50 процентов от общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами.

Исключение - территории Приморского края и Астраханской области. На эти регионы данная норма не распространяется.