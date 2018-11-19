Новости

Кабмин установил допустимую долю иностранных рабочих на 2019 год 07:16
В Красноярске погиб вице-спикер Заксобрания Алексей Клешко 07:02
Известный чукотский каюр начал учить детей езде на собачьих упряжках 06:45
Летевший в Париж лайнер вернулся в Сингапур из-за проблем на борту 06:25
Фото новых плацкартных вагонов РЖД появились в Сети 06:06
В океанариуме Приморья сняли испаноязычную программу La Dolce Vita 06:00
Установивших рекорд камчатских водолазов угостили тортом и крабами 05:24
Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля 05:15
Минобороны представило уникальный архив ко Дню ракетных войск 03:42
Во Владивостоке загорелся торговый центр 03:27
Четыре палестинца пострадали во время операции израильской армии 03:20
СМИ: У Аргентины нет техники для поднятия субмарины San Juan 02:38
Тело убитого журналиста Хашкаджи могли вывезти из Турции в чемоданах 02:04
Пушков назвал фантазиями заявления Польши по "Северному потоку-2" 00:57
Более семи тысяч человек покинули свои дома из-за бомбы в Италии 00:30
Немецкий теннисист Зверев стал победителем Итогового турнира ATP 00:00
"Прогресс МС-10" успешно пристыковался к МКС 18.11.2018
Два самолета столкнулись в небе над Германией 18.11.2018
Ушаков: Началась подготовка встречи Путина и Трампа на G20 18.11.2018
Умер бард, писатель и поэт Борис Полоскин 18.11.2018
Под Новороссийском грузовик протаранил семь машин 18.11.2018
"Из последних сил пишу песни": опубликовано последнее сообщение Осина 18.11.2018
Трамп отказался слушать запись, сделанную при расправе над Хашкаджи 18.11.2018
В Болгарии начались массовые протесты населения 18.11.2018
В Киеве задержан помощник Надежды Савченко 18.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 07:16
Рубрика: Экономика

Кабмин установил допустимую долю иностранных рабочих на 2019 год

Текст: Татьяна Шадрина

Правительство на два процента снизило допустимую долю иностранных рабочих на 2019 год в сфере сухопутного пассажирского транспорта и грузового автотранспорта (с 28 до 26 процентов) от общей численности работников в этих подотраслях. Постановление, которое устанавливает допустимую долю иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности в России, опубликовано на сайте кабмина.

Минтруд определил потребность РФ в иностранных работниках

Так допустимая доля иностранной рабочей силы в области выращивания овощей в 2019 году останется такой же, как в 2018 году - 50 процентов от общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами.

Исключение - территории Приморского края и Астраханской области. На эти регионы данная норма не распространяется.

Экономика Работа Занятость Правительство Иностранцы в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Фото новых плацкартных вагонов РЖД появились в Сети
Минобороны представило уникальный архив ко Дню ракетных войск
Во Владивостоке загорелся торговый центр
"Прогресс МС-10" успешно пристыковался к МКС
Песков опроверг предположения о сепаратной сделке по Курилам