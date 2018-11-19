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19.11.2018 12:00
Рубрика: Экономика

Какие профессии наиболее востребованы в России

Текст: Марина Гусенко
Больше всего вакансий в России выставляется для бухгалтеров, педагогов дошкольного образования, менеджеров по продажам и среднего медицинского персонала. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" директор Ситуационного центра социально-экономического развития регионов России РЭУ им.Г.В. Плеханова Павел Смелов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По его словам, представители этих профессий требуются во всех регионах страны. Впрочем, встречается и региональная "специфика" - вакансии, которых нет или мало в других краях и областях.

Фото: depositphotos
Кто больше всего доволен своей работой

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе больше всего требуется специалистов, которые связаны с обслуживанием и ремонтом металлургического и нефтедобывающего оборудования. А в нескольких "металлургических" регионах - Томской, Ярославской областях, Чувашской республике - есть большая потребность в волочильщиках - специалистах по обработке металлической проволоки.

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"

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