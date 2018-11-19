Каких специалистов чаще всего ищут в России

Представителям рабочих профессий многие работодатели готовы платить больше, чем "белым воротничкам". А сварщики становятся одной из самых высокооплачиваемых профессий в стране - для них есть вакансии с зарплатой, стремящейся к миллиону рублей в месяц, выяснили эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова, разработавшие систему мониторинга рынка труда и требований к компетенциям областей профессиональной деятельности.

Почему меняется расклад на рынке труда в пользу представителей рабочих профессий "Российской газете" рассказал директор Ситуационного центра социально-экономического развития регионов России РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Смелов.

Павел Александрович, что собой представляет система мониторинга?

Павел Смелов: В университете разработана система мониторинга соответствия кадровых потребностей работодателей уровню подготовки специалистов. Она отслеживает все вакансии, заявленные в стране, и анализирует требования к соискателям.

Мы начали вести мониторинг в конце 2016 года. И ежегодно фиксируем около четырех миллионов уникальных вакансий. Мы анализируем самые крупные и популярные рекрутинговые сайты, такие как "Работа в России", HeadHunter, Superjob. Планируем включить в систему мониторинга раздел "Работа" на сайте "Авито", потому что там представлено много вакансий для представителей рабочих профессий. И там часто размещают вакансии мелкие фирмы, которые не могут позволить себе услуги крупных коммерческих рекрутинговых порталов.

Какие профессии сейчас наиболее востребованы в стране и отдельных регионах?

Павел Смелов: Больше всего вакансий выставляется для бухгалтеров, педагогов дошкольного образования, менеджеров по продажам, среднего медицинского персонала.

Это люди, которые требуются всегда и везде?

Павел Смелов: Да, во всех регионах. А если посмотреть каждый регион в отдельности, можно увидеть "профессиональную специфику" - вакансии, которых нет или мало в других краях и областях. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе больше всего требуется специалистов, которые связаны с обслуживанием и ремонтом металлургического и нефтедобывающего оборудования.

В нескольких "металлургических" регионах - Томской и Ярославской областях, Чувашской Республике - есть большая потребность в волочильщиках - специалистах по обработке металлической проволоки. А в Республике Чечня каждая одиннадцатая вакансия (девять процентов) - это педагоги школьного и дошкольного образования. То есть там явная нехватка учителей и воспитателей.

Как меняются требования к компетенциям специалистов?

Павел Смелов: В основном в сторону добавления ИT-компетенций. Например, бухгалтер сейчас должен быть уверенным пользователем ИT-технологий. И это уже даже не проговаривается. Это априори. Но проговаривается, например, такой нюанс, как владение облачной бухгалтерией. Или, к примеру, специалисты в области сварки теперь должны уметь работать с высокоточными станками, знать теорию лазера. Компьютерная грамотность требуется поголовно.

Как предлагаемая зарплата зависит от образования?

Павел Смелов: Вы, может быть, удивитесь, но если проанализировать все вакансии в стране, получится, что представителям рабочих специальностей готовы платить больше, чем обладателям высшего образования уровня бакалавриата. Так, средняя предлагаемая зарплата для людей со средним специальным образованием - 32 161 рубль, а для выпускников вузов с уровнем "бакалавр" - 29 800 рублей.

С чем это связано?

Павел Смелов: Думаю, с нехваткой представителей рабочих профессий. При том, что соотношение вакансий для представителей высшего и среднего профессионального образования 50 на 50, соискателей по рабочим профессиям меньше, поэтому им готовы платить больше, идти на какие-то поставленные ими условия.

Представителям каких профессий готовы платить больше всего?

Павел Смелов: Самые большие зарплаты сейчас предлагаются специалистам по информационным и коммуникационным технологиям - в среднем 54 тысячи. Замечу, для того, чтобы стать хорошим айтишником, совсем не обязательно получать высшее образование. Хорошим программистом, web-дизайнером, администратором баз данных или сетей можно стать, закончив и учреждение среднего профессионального образования (СПО).

Второе место занимают представители блока "финансы и экономика" - в среднем 50 тысяч рублей. И хороший бухгалтер на сегодня - это тоже совсем не обязательно выпускник вуза.

Третье место занимают сварщики. Им в среднем готовы платить 44 тысячи рублей в месяц. Кстати, мы недавно зафиксировали вакансию сварщика с зарплатой в 900 тысяч рублей в месяц. Она была открыта в высокотехнологичной компании, входящей в оборонно-промышленный комплекс.

Среднестатистический безработный -это молодой человек 20-24 лет с высшим образованием. Среди этой категории без работы - каждый четвертый

Интересно, а есть еще вакансии, конкурирующие со сварщиком по зарплате?

Павел Смелов: Встречаются. Например, директор физкультурно-оздоровительного комплекса, входящего в систему олимпийских объектов. На эту должность ищется специалист, и ему готовы платить почти 1,2 миллиона рублей в месяц. Это самая "дорогая" вакансия, представленная на ресурсах, которые мы мониторим.

В такой сфере, как "добыча, переработка, транспортировка нефти и газа" есть вакансии с зарплатой от 600 тысяч рублей. Но это на начальствующие должности. А так средняя "цена" вакансии в этой сфере - 41 тысяча рублей.

Но большинство заявленных вакансий - с низкой зарплатой?

Павел Смелов: Да. Если взять за точку отсчета среднюю зарплату по России за 2017 год - 34,5 тысячи рублей, то окажется, что 63 процента вакансий предлагают зарплату ниже этой планки. И это касается опять же свободных рабочих мест как для людей с высшим, так и со средним специальным образованием.

А для чего в принципе нужен мониторинг?

Павел Смелов: Мы давно анализируем рынок труда и многие происходящие на нем процессы. Во многом нам помогают в этом данные Росстата. Например, мы исследовали портрет безработного. Оказалось, что среднестатистический безработный - это молодой человек 20-24 лет с высшим образованием. Среди этой категории безработный - каждый четвертый (25 процентов). Мы провели дополнительные исследования среди людей такого возраста и образования и узнали, что многие среди тех, кто работает, делают это не по профильному образованию. Так, в некоторых регионах до 80 процентов молодых людей, получивших экономическое образование, работают не по специальности. Аналогичная ситуация с обладателями гуманитарного образования - филологами, историками, пиарщиками, журналистами. Все хорошо в этом плане разве что в здравоохранении - 90 процентов людей, выучившихся на врача, фельдшера или медсестру, работают по специальности. И когда мы увидели эти несоответствия, нам захотелось посмотреть, а кто же вообще нужен на рынке труда, почему складывается такая ситуация.

И почему?

Павел Смелов: Причин несколько. Первая - низкий уровень подготовки в учебных заведениях, из-за чего их выпускники не нужны рынку труда. Они не соответствуют реальным требованиям работодателей, вот и приходится идти работать, условно говоря, продавцами.

Во-вторых, стране в принципе не нужно столько экономистов, сколько готовят. В-третьих, люди считают, что диплом экономиста - это гарантированная высокая зарплата. А это совсем не так, тем более если специалистов на рынке переизбыток.

Мы передаем всю информацию в Минтруд, и они на ее основе пытаются проследить траекторию востребованности тех или иных профессий; корректируют профстандарты. Министерству науки и высшего образования мы предлагаем данные мониторинга для использования их при расчете контрольных цифр приема в профессиональные учебные заведения.

К концу года мы запустим модуль анализа резюме. Тогда мы сможем посмотреть баланс – кто есть в регионе из специалистов, и кто нужен.

Эта информация, кстати. поможет региональным властям понимать, какие инвестиции лучше всего привлекать – наличие достаточного количества кадров определенной направленности и квалификации может послужить решающим фактором в принятии решения об открытии, например, завода по производству автомобилей или, скажем. макарон.

Мы уже собрали достаточно информации, чтобы строить прогнозные модели рынка труда.

Ключевой вопрос

По закону в объявлениях о найме запрещено указывать возрастные ограничения. Нарушают?

Павел Смелов: Мы анализируем требования к стажу работы. Обычно предпочитают специалистов со стажем в среднем 15 лет. По крайней мере, когда ищут человека на высокооплачиваемую должность.

Хочу акцентировать: в старших возрастах безработица минимальная. Никакого ущемления работников по возрасту в нашей стране нет. Если оно и есть, то там, где пожилой человек физически не сможет работать, например возле доменной печи. Наибольшая безработица как раз среди молодежи в возрасте 20-24 лет. Тут, конечно, и вина самих молодых людей есть: многие хотят после окончания университета сразу получить хорошую должность и зарплату сто-двести тысяч рублей. По крайней мере, такие запросы у выпускников московских вузов. В Сибири запросы поскромнее, там выпускники рассчитывают в среднем на 35 тысяч, но даже такой запрос может оказаться завышенным. Эта цифра на 10-20 процентов выше средней по регионам. В Москве средняя - 55 тысяч рублей.

Вообще-то в Москве средняя зарплата выше 80 тысяч, если верить статистике.

Павел Смелов: Росстат публикует два вида данных по средним зарплатам. Первый, по которому как раз получается цифра больше 80 тысяч рублей, это средняя зарплата на крупных и средних предприятиях, а значит, в офисах крупных банков, нефте- и газодобывающих компаний, где хорошо платят. Второй показатель рассчитывается в среднем по экономике. И туда включаются зарплаты на мелких предприятиях, на микропредприятиях, работников, которые трудятся у ИП или частных лиц. И по нему средняя зарплата в столице примерно 55 тысяч рублей.