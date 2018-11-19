"Китайский" период творчества Александры Азовцевой показали в Петербурге

В петербургском Дворце Белосельских-Белозерских в рамках межсекционной программы международного культурного форума открылась выставка "Возвращение. Долгий путь домой" - гостям представлены 22 картины Александры Азовцевой. Работы художницы, хорошо известной в зарубежной творческой среде, в Северную столицу привезли впервые, а сама коллекция не так давно была передана Национальному фонду поддержки правообладателей (НФПП) из Австралии.

Александра Азовцева родилась в России в 1910 году, но в младенческом возрасте оказалась в Китае, где провела практически половину своей жизни в среде русской эмиграции. Серия произведений, представленных на выставке, иллюстрирует как раз "китайский" период ее творчества. Художница любила наблюдать за жизнью простого народа, изучала быт и традиции страны, все это нашло выход в ее произведениях. Выполнены они при этом в самых разных техниках.

Так, на выставке можно увидеть живописные полотна на бытовую тему "Женщина с ребенком на руках", "Нищенка в храме", "Мальчик, сидящий на дереве", яркие "Театральный костюм" и "Китайская артистка", а еще целый цикл портретов, написанных углем и сангиной, - "Крестьянин", "Мужчина с трубкой", "Бабушка в бархатной шапочке". Почти все работы созданы художницей в 1940-1950-е годы, однако кураторы обращают внимание на пейзаж "Пагода" - он самый ранний в коллекции. Написан в 1939 году, вероятно, в Харбине. Не получится обойти вниманием и вышивку, где на черном атласе вышита девушка в народном костюме. Она поражает своей ювелирностью - здесь использованы и мулине, и бисер, и элементы аппликации, и живопись.

- Александра Азовцева много писала на заказ, поэтому работ у нее сотни, но восстановить удалось только 65 произведений из тех, что нам были переданы. У самой художницы не было наследников, она завещала все своей подруге и соратнице Ие Глебовой, которая сейчас проживает в Сиднее. Она и передала произведения в дар Фонду, - рассказала исполнительный директор НФПП Наталья Гойденко.

Кроме того, сегодня картины Азовцевой хранятся во многих музеях мира. Интересен и тот факт, что свои работы она подарила в свое время Федору Шаляпину, а после победы в Великой Отечественной войне - Иосифу Сталину.

- Для нас особая честь принимать участие в программе Санкт-Петербургского международного культурного форума. Культура и творчество - это то объединяющее начало, которое способно преодолевать непонимание и сближать народы. Выставка Александры Азовцевой служит подтверждением этого: русская художница, жившая в Китае, объединила в своих работах любовь к родине и теплое отношение к Китаю, - подчеркивает руководитель проекта, заслуженный работник культуры России, почетный член Российской академии художеств, советник генерального директора НФПП Лариса Назарова.

В рамках программы популяризации и сохранения культурного наследия России НФПП проводит серию выставок произведений Александры Азовцевой, относящихся к китайскому периоду творчества художницы. Выставку уже с успехом показали в Костроме, Светлогорске, Ульяновске, Алуште, Владикавказе и Грозном. А в январе будущего года еще также планируют представить в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.