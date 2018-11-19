Когда оформляется досрочная пенсия, если имеется несколько оснований

Поясните, пожалуйста, как будут предоставляться льготы по досрочному выходу на пенсию по двум основаниям? Мой пример. Имею ли я право на досрочный выход по "северному" стажу (работаю вахтовым методом)? К тому же я мать четверых детей. Когда я смогу выйти на пенсию досрочно?

Наталья Темерезанская

Когда есть несколько оснований для досрочного выхода на пенсию, можно воспользоваться любым из них. Например, тем, который позволит назначить пенсию раньше. Первым годом, в котором мамы с четырьмя детьми смогут воспользоваться новой льготой по досрочному выходу на пенсию по основаниям многодетности (в возрасте 56 лет), станет 2021-й. Наличие же северного стажа позволяет женщине, родившей двух и более детей, уйти на пенсию в 50 лет. Для этого у нее должно быть не менее 12 лет работы на Крайнем Севере или 17 лет работы в приравненных районах, а также не менее 20 лет страхового стажа. Такая льгота действует сейчас и сохранится в будущем.