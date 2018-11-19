Круизный маршрут по странам Каспийского моря стартует в 2019 году

Участники нового российского круизного маршрута по Каспийскому морю побывают в прибрежных городах Ирана, Азербайджана и Казахстана, рассказали "РГ" представители туриндустрии. В путешествие туристы смогут отправиться в следующем году на недавно построенном судне класса "река-море" "Петр Великий".

"Маршрут будет зависеть от того, как будет готова инфраструктура для приема нашего судна. Мы набросали разные варианты", - сказала Светлана Гончарова, заместитель гендиректора по туризму компании-оператора круиза "Мостурфлот". Достигнуты договоренности с азербайджанской, иранской и казахстанской сторонами, неясна ситуация с Туркменистаном. "С руководством государства намечены переговоры. Нам помогает Астраханская область, как прикаспийский регион", - добавила Гончарова.

Отправляться судно на 300 пассажиров будет из российского порта, возможно, Астрахани. Но там еще нужно открыть пограничный пункт. С Казахстаном, Азербайджаном и Ираном у России действуют соглашения о безвизовом въезде. С Туркменистаном можно договориться об особом режиме безвизового посещения для круизных туристов на 72 часа.

Судно на 300 пассажиров будет отправляться из российского порта, возможно, Астрахани. Но там еще нужно открыть пограничный пункт

Придется также построить причалы в некоторых городах. "Главный вопрос - будут ли принимать судно в Махачкале, - отметила Светлана Гончарова. - Там есть порт, но нет причала, перестроенного для пассажирских судов".

Выгоды от запуска круиза почувствуют все принимающие регионы. "Круизный туризм хорошо продается, - уверена профессор РАНХиГС Галина Дехтярь. - Так путешествуют туристы, уже знакомые с различные типами отдыха. Маршрут по Каспию может получиться интересным и востребованным".

В Астрахани, например, к приему российских и иностранных гостей готовы. "Спрос на круизы растет. Уже сейчас к нам по реке активно едут не только российские, но и иностранные туристы, причем география очень широка - Европа, Южная и Северная Америка, Австралия, - рассказала директор Астраханской туристической лиги Наталья Рябинина. - Если к нам также будут приезжать иностранные туристы в ходе круизов, мы готовы обеспечить их гидами-переводчиками, транспортом, экскурсионными программами".

В "Мостурфлоте" также планируют предложить туристам насыщенную экскурсионную программу. В Дербент - самый древний город России, пока там не построят порт, туристов можно возить автобусами из Махачкалы. "Мы рассматривали этот вариант, ехать недолго, - сказала Светлана Гончарова. - А экскурсионная программа может быть шикарной". Высокие каньоны и села в горах, где живут и работают мастера по серебру, одни из крупнейших в Европе барханы и древняя крепость.

Цена круиза будет зависеть от его продолжительности и тех услуг, которые в итоге войдут в себестоимость, в том числе от портовых сборов. "Но это будет не дороже стандартных речных круизов", - заверили в компании-операторе.