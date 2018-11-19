Круизный маршрут по странам Каспийского моря стартует в 2019 году

"Маршрут будет зависеть от того, как будет готова инфраструктура для приема нашего судна. Мы набросали разные варианты", - сказала Светлана Гончарова, заместитель гендиректора по туризму компании-оператора круиза "Мостурфлот". Достигнуты договоренности с азербайджанской, иранской и казахстанской сторонами, неясна ситуация с Туркменистаном. "С руководством государства намечены переговоры. Нам помогает Астраханская область, как прикаспийский регион", - добавила Гончарова.
Отправляться судно на 300 пассажиров будет из российского порта, возможно, Астрахани. Но там еще нужно открыть пограничный пункт. С Казахстаном, Азербайджаном и Ираном у России действуют соглашения о безвизовом въезде. С Туркменистаном можно договориться об особом режиме безвизового посещения для круизных туристов на 72 часа.
Придется также построить причалы в некоторых городах. "Главный вопрос - будут ли принимать судно в Махачкале, - отметила Светлана Гончарова. - Там есть порт, но нет причала, перестроенного для пассажирских судов".
Выгоды от запуска круиза почувствуют все принимающие регионы. "Круизный туризм хорошо продается, - уверена профессор РАНХиГС Галина Дехтярь. - Так путешествуют туристы, уже знакомые с различные типами отдыха. Маршрут по Каспию может получиться интересным и востребованным".
В Астрахани, например, к приему российских и иностранных гостей готовы. "Спрос на круизы растет. Уже сейчас к нам по реке активно едут не только российские, но и иностранные туристы, причем география очень широка - Европа, Южная и Северная Америка, Австралия, - рассказала директор Астраханской туристической лиги Наталья Рябинина. - Если к нам также будут приезжать иностранные туристы в ходе круизов, мы готовы обеспечить их гидами-переводчиками, транспортом, экскурсионными программами".
В "Мостурфлоте" также планируют предложить туристам насыщенную экскурсионную программу. В Дербент - самый древний город России, пока там не построят порт, туристов можно возить автобусами из Махачкалы. "Мы рассматривали этот вариант, ехать недолго, - сказала Светлана Гончарова. - А экскурсионная программа может быть шикарной". Высокие каньоны и села в горах, где живут и работают мастера по серебру, одни из крупнейших в Европе барханы и древняя крепость.
Цена круиза будет зависеть от его продолжительности и тех услуг, которые в итоге войдут в себестоимость, в том числе от портовых сборов. "Но это будет не дороже стандартных речных круизов", - заверили в компании-операторе.