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19.11.2018 23:35
Рубрика: Спорт

Равное начало

Лагно сыграла вничью в финале ЧМ по шахматам
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск №7723 (260)
Российская шахматистка Екатерина Лагно черными фигурами начала финал женского чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске, и добилась ничьей с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Шахматы будут обязательным предметом в школах

Всего спортсменки проведут четыре классические партии, а при равном счете сыграют тай-брейк.

Напомним, что Цзюй Вэньцзюнь является действующей чемпионкой мира. Корону в разное время примеривали и две другие полуфиналистки - россиянка Александра Костенюк (2008-2010) и украинка Мария Музычук (2014). Екатерину, которая выбила из борьбы Музычук, титулы соперниц нисколько не смущают.

- Если честно, я не думаю об этом, ведь чемпионок мира было еще больше в начале турнира, если их посчитать, - приводит слова Лагно пресс-служба соревнований. - Поэтому я просто играю в шахматы.

Победительница ЧМ получит 60 тысяч из общего призового фонда в 450 тысяч долларов.

Спорт Шахматы
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