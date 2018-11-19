Лагно сыграла вничью в финале ЧМ по шахматам

Российская шахматистка Екатерина Лагно черными фигурами начала финал женского чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске, и добилась ничьей с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Всего спортсменки проведут четыре классические партии, а при равном счете сыграют тай-брейк.

Напомним, что Цзюй Вэньцзюнь является действующей чемпионкой мира. Корону в разное время примеривали и две другие полуфиналистки - россиянка Александра Костенюк (2008-2010) и украинка Мария Музычук (2014). Екатерину, которая выбила из борьбы Музычук, титулы соперниц нисколько не смущают.

- Если честно, я не думаю об этом, ведь чемпионок мира было еще больше в начале турнира, если их посчитать, - приводит слова Лагно пресс-служба соревнований. - Поэтому я просто играю в шахматы.

Победительница ЧМ получит 60 тысяч из общего призового фонда в 450 тысяч долларов.