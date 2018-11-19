Летевший в Париж лайнер вернулся в Сингапур из-за проблем на борту

Лайнер авиакомпании Singapore Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за падения давления на борту. Перевозчик сообщил, что проблемы возникли через несколько минут после взлета во время выполнения рейса SQ336 - Сингапур-Париж.

На борту Boeing 777 находились 234 пассажира и 17 членов экипажа, никто не пострадал. Лайнер вылетел из Сингапура в 0:46. На высоте около 7 километров над Малайзией пилоты проинформировали диспечтеров о падении давления на борту и приняли решение вернуться.

Покружив в небе рядом с воздушной гаванью, самолет благополучно приземлился в 2:30 по местному времени, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Straits Times.