Лидеров России проверят на общие знания о стране

Участникам конкурса "Лидеры России" предстоит выдержать проверку на знания истории, географии, права, экономики и русского языка. В понедельник стартовал второй блок тестирования в рамках дистанционного этапа отбора на конкурс управленцев. Тестирование на общие знания займет сорок минут, и пройти его можно будет в течение двух суток, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

От результатов выполнения этих заданий будет зависеть, сможет ли участник получить доступ к следующему тесту. В воскресенье конкурсанты уже получили возможность пройти демонстрационную версию тестирования, для того чтобы проверить скорость интернета, корректность работы компьютера, увидеть характер заданий.

Тест на общие знания соответствует задачам конкурса

В этом году тест общих знаний о России обновился. Теперь помимо вопросов по географии, истории, культуры, экономики и права он включает еще и задания по русскому языку. Как рассказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, это обусловлено расширением географии проекта. Он напомнил, что в конкурсе этого года впервые принимают участие иностранные граждане. "Но мы не стали выделять его (тест по русскому языку. - "РГ") в большой отдельный тест, так как содержащиеся в нем вопросы и задания под силу любому образованному участнику из России, это будет дополнительная проверка на культуру речи", - сказал он. Безручко также рассказал, что в блоке общих знаний полностью обновлен банк заданий. А чтобы исключить возможность найти ответ в интернете, время на выполнение некоторых заданий сокращено с минуты до 20 секунд.

Владимир Волобуев, участник конкурса из Новосибирска, уже прошел демонстрационную версию теста и рассказал "РГ", что уровень сложности вполне приемлемый. "Там 10 вопросов, по два на каждый блок. По экономике нужно быть в курсе актуальной информации о том, какое например, текущее положение России в сфере торговли". Но суть вопросов раскрывать не стал, по условиям конкурса это запрещено. По его словам, для того чтобы ответить на вопросы по истории и русскому языку, ему оказалось достаточно школьных знаний.

Победитель прошлого конкурса "Лидеры России" Сергей Мордасов считает, что тест на общие знания соответствует задачам конкурса. "В нем не было ничего завышенного, он действительно помогал определить людей, имеющих хотя бы основы знаний о России", - заметил он. И порекомендовал участникам этого года максимально сосредоточиться. "Вопросов много, и они непростые, ограничение времени очень жесткое, и цена каждого промедления очень высока. Поэтому в момент сдачи теста не должно вам мешать ничего, нужно найти способ полностью уйти в себя и сосредоточиться. Тишина во время тестирования себя окупит", - рекомендовал он.

С 5 по 7 ноября участники конкурса этого года уже прошли тест на проверку навыков руководителя к анализу вербальной, числовой информации, а также к абстрактному мышлению.

Последним блоком тестирования на дистанционном этапе отбора, как и год назад, станет тест на управленческий потенциал. Это комплексный тест, который измеряет деловые качества, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности. Он пройдет в начале декабря. В январе и феврале 2019 года во всех федеральных округах состоятся региональные полуфиналы, а в марте на финале будут подведены итоги и названы победители.