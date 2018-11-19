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19.11.2018 01:22
Рубрика: Спорт

Магнус Карлсен и Фабиано Каруана вновь разошлись миром

Борьба за шахматную корону, проходящая в эти дни в Лондоне, продолжает отличаться "мирным" постоянством. Действующий чемпион Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент на звание Фабиано Каруана (США) в седьмой раз подряд сыграли вничью.
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: AP Photo/Matt Dunham Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: AP Photo/Matt Dunham
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: AP Photo/Matt Dunham

В воскресенье 18 ноября после выходного от матча дня противники начали вторую половину поединка, от которой ожидается больше открытой игры и результативных партий. Однако сегодня результата не случилось. Счет по итогам семи партий двух "К" остается ничейным 3,5:3,5.

Фото: Анна Каляева
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Сегодняшняя партия стала своеобразным продолжением неоконченного разговора двух шахматистов, начатого во второй партии матча, где Магнус Карлсен так же выступал белым цветом, Фабиано Каруана - черным. Первые девять ходов седьмой партии полностью повторили вторую. На доске был разыгран ферзевый гамбит.

Магнус Карлсен несколько раз проверял претендента в дебюте, применяя "новинки", однако Фабиано Каруана находил обезоруживающие ответы, и в длительные раздумья погружался уже сам норвежец. Когда шахматисты вышли из дебюта примерно в равной позиции, в зрительном зале начались шутки о том, что вот-вот и черные вновь перехватят инициативу, как это случалось уже в не одной из предыдущих партий этого матча.

Однако в этот раз сценарий не повторился. После размена фигур возникла равная позиция. Попытки Каруаны централизовать своего короля блокировались "норвежским" королем, который одновременно поддерживал и свою пешечную структуру. После повторения ходов соперники на 40 ходу согласились на ничью.

Партия продлилась четыре часа.

Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости
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"После предыдущей игры я чувствовал себя так, будто мне удалось избежать убийства, - сказал Магнус Карлсен на пресс-конференции после партии. - Поэтому сегодняшнюю ничью я воспринимаю спокойно. Не могу сказать, что я очень доволен, но и не паникую".

В оставшихся пяти партиях матча три раза белые фигуры будут и претендента, два раза - у чемпиона. Таким образом, Каруане удалось без потерь преодолеть, возможно, кажущуюся устрашающей серию из двух партий, когда белые фигуры были у Карлсена. Хотя, как уже неоднократно отмечалось, в этом матче непросто понять, какие фигуры лучше: белые или черные?

Восьмая партия 56-ого матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной начнется завтра, 19 ноября в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что именно восьмая партия стала первой результативной в матче за звание чемпиона мира 2016 года между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Тогда одержать победу черными фигурами и повести в счете удалось россиянину.

Спорт Шахматы
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