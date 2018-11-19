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19.11.2018 15:40
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила добавить россиянам дней на диспансеризацию

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что всем работающим россиянам вне зависимости от возраста следует предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения диспансеризации. Такое мнение она высказала в ходе встречи сенаторов с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Напомним, в ходе осенней сессии парламента были приняты поправки в Трудовой кодекс. В первоначальном варианте они гарантировали каждому работающему гражданину право раз в три года получить день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации. Ко второму чтению, в рамках изменения пенсионного законодательства, в документ была внесена норма о том, что работающие россияне пенсионного о предпенсионного возраста должны иметь возможность проверить свое здоровье в течение двух рабочих дней каждый год с сохранением места работы, должности и среднего заработка.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Матвиенко: Работодатели должны отвечать за диспансеризацию сотрудников

"По инициативе группы сенаторов был принят закон, который дает гражданам предпенсионного возраста право на дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения диспансеризации, - сказала Матвиенко. - Я считаю, что для всех категорий граждан нужно это сделать".

Глава Совфеда уверена, что работодатели должны "нести социальную ответственность за состояние здоровья своих работников". Матвиенко подчеркнула, что продолжительность жизни россиян "неуклонно растет", людей старшего возраста становится больше. "Нужно заниматься и развитием этой части здравоохранения, чтобы нашим уважаемым пенсионерам, людям пожилого возраста обеспечить по-настоящему здоровое и комфортное долголетие. Этому направлению сейчас надо уделять больше внимания", - добавила спикер.

Власть Работа власти Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации
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