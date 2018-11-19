Матвиенко призвала передать бюджету медстрахование детей и пенсионеров

Совет Федерации будет настаивать на том, чтобы расходы по медицинскому страхованию детей и пенсионеров были подняты на федеральный уровень и не отягощали бюджеты регионов. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко в ходе встречи сенаторов с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Матвиенко напомнила, что расходы на медицинское обслуживание неработающих граждан - большая проблема для местных бюджетов. По ее словам, "в следующем году Санкт-Петербург должен будет направить на эту статью 12 миллиардов рублей". Это много даже для такого небедного субъекта, отметила спикер.

Поэтому в верхней палате настроены добиться того, чтобы часть расходов взял на себя федеральный центр. "Минфин нам обещал, что расходы на неработающих пенсионеров и детей будут перенесены на федеральный уровень", - сказала Матвиенко, добавив, что "этого счастья не случилось" и регионы по-прежнему вынуждены лечить за счет своих бюджетов и тех, кто не может вносить страховые взносы в бюджет, и тех, кто может, но уклоняется от этой обязанности.

"Мы будем настаивать, чтобы платежи на обязательное медицинское страхование (детей и неработающих пенсионеров - прим. "РГ") были подняты на федеральный уровень",- заявила Матвиенко.

Тогда, подчеркнула она, "у регионов появится больше мотивации работать с той частью так называемого неработающего населения - молодых и здоровых - с тем, чтобы все-таки разбираться с их доходами и обязательными платежами в ОМС".