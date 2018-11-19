Медведев установил новый размер пособий по безработице

Пособия по безработице увеличены впервые за несколько лет. Так, минимальное пособие с нового года будет 1,5 тысячи рублей (а было 850 рублей), а максимальное - восемь тысяч рублей (вместо 4900 рублей).

Постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Особые размеры пособия установлены для людей предпенсионного возраста. Минимальное пособие по безработице для них тоже составит 1,5 тысячи рублей. А вот максимальное будет равняться прожиточному минимуму или 11 280 рублям.

Таким образом, минимальное пособие будет равно 13,3 процента от размера прожиточного минимума (в текущем году - 7,8 процента). Максимальное (не для предпенсионеров) - 71 процент (сейчас - 45 процентов), говорится в пояснительных документах.

В федеральном бюджете на выплату пособий по безработице заложено 53,4 миллиарда рублей.