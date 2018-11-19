Приказ Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 30 октября 2018 г. Москва N 595 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год"

В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 52, ст. 5037; 2004, N 31, ст. 3231; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 22, ст. 2563; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6247; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 26, ст. 3207; 2014, N 48, ст. 6657; 2016, N 1, ст. 6; N 27, ст. 4176; 2017, N 49, ст. 7307, 7315; 2018, N 32, ст. 5087) установить на 2019 год:

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,729;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,518*;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,915;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 "Патентная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,518;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,518;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 33 "Торговый сбор" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,317.

Министр

М.С. Орешкин

* В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" действие положений абзаца второго пункта 2 статьи 346.12 и абзаца четвертого пункта 4 статьи 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации приостановлено до 1 января 2020 г., в связи чем величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, не подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на 2019 год, необходимый в целях применения главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.