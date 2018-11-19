Минфин: Маркировка товаров через 6 лет охватит все отрасли промышленности

Система маркировки товаров в ближайшие шесть лет будет расширяться, и к 2024 году она должна будет охватить все отрасли промышленности, заявил на форуме "Антиконтрафакт" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, внедрение системы маркировки в России проходит довольно успешно. Однако нужно расширять опыт на всю территорию ЕАЭС. "Мы начали работу по интеграции систем прослеживаемости и маркировке на евразийском пространстве. Завершился эксперимент по прослеживаемости с Казахстаном. Сейчас продовольствие, лекарства, табак, продукцию легкой промышленности будем маркировать. Через шесть лет мы должны охватить этой системой все отрасли промышленности. Потому что если не будет такой интеграции, то мы закроем рынки для наших партнеров", - сказал он.

Речь идет о том, чтобы в будущем допускать на рынок России только маркированную продукцию. Если система маркировки товаров не будет внедрена на территории других стран-участниц ЕАЭС, то произведенная там продукция не сможет быть допущена к реализации в РФ. За основу необходимо взять российские информационные системы и создавать "пакетные решения в области маркировки", считает Силуанов, поскольку рынок нашей страны наиболее глобален по сравнению с рынками других стран-участниц ЕАЭС.