Минобороны представило уникальный архив ко Дню ракетных войск

На сайте Министерства обороны в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии, который в России отмечается 19 ноября, опубликован уникальный архив. Подборка из фондов Центрального архива военного ведомства рассказывает об артиллеристах, проявивших себя в сражениях Великой Отечественной войны.

В частности, в подборку "Закаленные громом, опаленные порохом..." попали бумаги о боевых действиях и формировании летом 1941 года первой специальной батареи "РС", которой руководил капитан Иван Флеров. Среди материалов - приказ об установлении ежегодного праздника "День артиллерии". Именно в этот день в 1942 году артиллерия Юго-Западного и Донского фронтов мощным огневым ударом нанесла врагу тяжелые потери и нарушила всю систему его обороны. Это позволило советским войскам начать контрнаступление, которое завершилось окружением и разгромом противника под Сталинградом.

Также на портале можно найти инструкцию по организации и проведению приема "огневой вал" и документ о переименовании острова Спорный на Волге в остров Артиллеристов - здесь размещались огневые позиции артдивизиона, которые поддерживали защитников Сталинграда. Материалы раздела рассказывают о подвигах знаменитых артиллеристов - братьев-близнецов Дмитрия и Якова Луканиных, которые получили звания героев Советского Союза.

Артиллерийский праздник на полигоне Луга в Ленинградской области начнется разрывами 240-миллиметровых управляемых мин "Смельчак" и 152-миллиметровых снарядов "Краснополь" со спутниковым наведением. В показе задействовано более тысячи курсантов и преподавателей Михайловской военной академии, 140 единиц военной техники.

Современные ракетно-артиллерийские войска оснащаются новейшим вооружением. Многие из российских боевых систем не имеют аналогов в мире.