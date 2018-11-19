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19.11.2018,  
13:46
Текст:  Николай Грищенко

Минобороны рассекретило бесшумный и беспламенный миномет 1943 года

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России обнародовало информацию о 82-мм беззвучном и беспламенном миномете образца 1941-1943 года. Фотографии и описание уникального оружия находятся в альбоме под грифом "Совершенно секретно" - "Минометное вооружение. Главное артиллерийское управление КА".

Фото: Сергей Трифонов/ РГ
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Данные рассекречены в честь Дня ракетных войск и артиллерии.

В аннотации к уникальным кадрам говорится, что "миномет предназначается на вооружение партизанских отрядов для внезапных и скрытных нападений. Образец проходит полигонные испытания". В отличии от классических минометов, где выстрел происходит путем подрыва стартового заряда в стволе, то в "партизанском варианте" мина надевается на ствол миномета.

Поскольку в описании не сообщается о том, как достигался эффект беззвучности стрельбы, то можно предположить, что ноу-хау заключалось в самой 82-мм мине.

Фото: Р. Скоморохов/wikipedia.org
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На одном из снимков можно увидеть, что боеприпас снабжен удлиненным выстрелом-зарядом, при котором пороховые газы запираются в хвостовике мины. Благодаря этому нет пламени, дыма и ударной волны, а громкость выстрела сравнима со стрельбой из винтовки. Кстати, минами подобного принципа действия вооружены бесшумные минометы российского спецназа 2Б25 "Галл".

Дальность стрельбы из "партизанского миномета" составляла около 500 метров. Угол вертикального выстрела от + 45 до + 85 градусов, горизонтального до + 7 градусов. Вес системы составлял - 12,5 килограммов, тогда как у классического 82-мм миномета - 67,7 килограммов. Однако "партизанский миномет" уступал в скорострельности: всего 15 выстрелов в минуту против 30-ти. Видимо поэтому уникальное оружие не пошло в серию и было засекречено.

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