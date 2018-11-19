Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.11.2018,  
10:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео

День ракетных войск и артиллерии отмечают в понедельник, 19 ноября. Свое начало "боги войны", так называют артиллеристов и ракетчиков, берут с 19 ноября 1942 года, когда первые залпы советских "Катюш" и удары тяжелых орудий Красной Армии под Сталинградом повергли фашистов в шок. Начало операции "Уран" и стало началом праздника всех ракетчиков и артиллеристов. Сегодня его отмечают в 76-й раз.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Под Петербургом применят главный калибр российской артиллерии

Кстати, накануне праздника Министерство обороны России на своем официальном сайте опубликовало подборку уникальных исторических документов из Центрального архива о артиллеристах, которые сыграли особую роль в Великой Отечественной войне. Здесь и документы о лейтенанте-минометчике Петре Ефимовиче Тодоровском, который после войны стал известным режиссером и народным артистом РСФСР.

О современных артиллеристах Минобороны представило видео. Сегодня вооружение российских ракетных войск и артиллерии одно из самых современных, здесь не только разнокалиберные РСЗО, самоходные и буксируемые орудия, минометы и пушки, но и высокотехнологичные оперативно-тактические, береговые, противотанковые ракетные комплексы, а также высокоточные управляемые снаряды "Краснополь". На видео можно увидеть, как современные бойцы справляются с оружием.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: YouTube
Видео: В Беларуси построили танк да Винчи 08:33
Дождь из ракет сняли на видео 18.11.2018
Минобороны показало видео полета "вездесущих близнецов" А-50 16.11.2018
ракеты
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Курские истребители посадили гражданский самолет 18.11.2018
Под Петербургом применят главный калибр российской артиллерии 15.11.2018
Почему палестинские ракеты пробили "Железный купол" Израиля 15.11.2018
артиллерия
Южнокорейские эксперты назвали "высокотехнологичное оружие" КНДР 16.11.2018
Тотальная зачистка: Golan-1000 и "Солнцепек" бьют террористов в Сирии 15.11.2018