Новости

В Калининграде суд закрыл дом престарелых из-за чесотки 14:23
СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре под Ростовом 14:19
Матвиенко призвала передать бюджету медстрахование детей и пенсионеров 14:17
Турчак выступил против легализации "вип-охот" 14:16
На Кубани охотник убил напарника во время стрельбы по уткам 14:15
Под Тверью сняли кино о зомби-апокалипсисе 14:05
Президенту Nissan Motor грозит арест 14:03
В Петербурге вандалы закрасили блокадную надпись 13:57
Петербуржцы к юбилею альбома "Группа крови" услышат неизданную песню Цоя 13:55
Житель Удмуртии во время охоты застрелил напарника 13:54
Открыты окаменелые следы динозавров размером с воробья 13:53
В Югре снегоход с семьей провалился под лед 13:44
Ховринскую больницу снесут в рекордные сроки 13:37
Валентина Матвиенко получила травму ноги 13:35
Минобрнауки: МГУ - самый популярный вуз среди призеров олимпиад 13:17
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross назвали "Автомобилем года" 13:06
На Кубани ФСБ задержала мечтавшего работать на США силовика 13:06
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба 13:05
На Кубани медики спасли мужчину после инсульта на остановке 13:03
Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе 13:00
Молодые ученые СГ ищут инвестиции для своих будущих разработок 13:00
Клип "Ленинграда" "Кольщик" вдохновил французов на создание сериала 12:59
Новый МРК с Калибрами приступил к испытаниям в Черном море 12:55
В Подмосковье ребенка придавило бетонной плитой 12:43
Москвичам пообещали морось и снег всю неделю 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 13:17
Рубрика: Общество

Минобрнауки: МГУ - самый популярный вуз среди призеров олимпиад

Текст: Мария Набиркина

МГУ стал лидером по числу призеров и финалистов олимпиад школьников. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Названы самые популярные специальности в колледжах и техникумах

1148 человек, занявших призовые места на школьных олимпиадах в 2017 году, выбрали для дальнейшего образования именно это учебное заведение. На втором месте по популярности оказался Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - 1102 человека, на третьем - Московский физико-технический институт, туда в 2017 году поступили 506 отличников школьных олимпиад.

Чаще всего победители и призеры олимпиад прошлого года выбирали для изучения прикладную математику и информатику. На втором месте стоит программа подготовки "Прикладные математика и физика". На третьем месте у олимпиадников - юриспруденция. Экономическую специальность выбрали 329 человек - это четвертая по популярности дисциплина.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Наука и образование МГУ им. Ломоносова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу
С 2019 года вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Президент РФ обратится с Посланием Федеральному Собранию в 2019 году
Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД