Минобрнауки: МГУ - самый популярный вуз среди призеров олимпиад

МГУ стал лидером по числу призеров и финалистов олимпиад школьников. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

1148 человек, занявших призовые места на школьных олимпиадах в 2017 году, выбрали для дальнейшего образования именно это учебное заведение. На втором месте по популярности оказался Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - 1102 человека, на третьем - Московский физико-технический институт, туда в 2017 году поступили 506 отличников школьных олимпиад.

Чаще всего победители и призеры олимпиад прошлого года выбирали для изучения прикладную математику и информатику. На втором месте стоит программа подготовки "Прикладные математика и физика". На третьем месте у олимпиадников - юриспруденция. Экономическую специальность выбрали 329 человек - это четвертая по популярности дисциплина.