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19.11.2018 13:58
Рубрика: Бензин

Минпромторг допустил ухудшение качества топлива на независимых АЗС

Текст: Надежда Толстоухова
Минпромторг допускает ухудшение качества топлива на независимых АЗС после роста цен, но власти уже приняли необходимые меры для борьбы с этим явлением. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время форума "Антиконтрафакт".
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

"Действительно, сегодня при определенной флуктуации цен на светлые нефтепродукты это существенным образом ограничивает возможности независимых АЗС. Но у тех сетевых АЗС, у которых есть прямые контракты с производителями, такой проблемы не должно возникнуть, потому что они получают качественный продукт от крупных нефтяных перерабатывающих компаний", - сказал Мантуров.

Фото: depositphotos.com
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По его словам, правительство уже приняло необходимые меры для защиты потребителей. В частности, действуют оборотные штрафы за недолив и несоблюдение требований к химическому составу топлива. Сейчас штраф составляет примерно полмиллиона рублей, за первое полугодие 2018 года нарушители заплатили в бюджет около 30 миллионов. Тем не менее, собрать штрафы - не самоцель, считает Мантуров. Главное - мотивировать компании на продажу качественного топлива.

Вопросами качества топлива на протяжении последних трех лет занимается госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет министр промышленности и торговли. По данным Дениса Мантурова, за время работы госкомиссии количество правонарушений, допущенных владельцами автозаправок, снизилось в разы.

#бензин