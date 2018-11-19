Минпромторг допустил ухудшение качества топлива на независимых АЗС

Минпромторг допускает ухудшение качества топлива на независимых АЗС после роста цен, но власти уже приняли необходимые меры для борьбы с этим явлением. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время форума "Антиконтрафакт".

"Действительно, сегодня при определенной флуктуации цен на светлые нефтепродукты это существенным образом ограничивает возможности независимых АЗС. Но у тех сетевых АЗС, у которых есть прямые контракты с производителями, такой проблемы не должно возникнуть, потому что они получают качественный продукт от крупных нефтяных перерабатывающих компаний", - сказал Мантуров.

По его словам, правительство уже приняло необходимые меры для защиты потребителей. В частности, действуют оборотные штрафы за недолив и несоблюдение требований к химическому составу топлива. Сейчас штраф составляет примерно полмиллиона рублей, за первое полугодие 2018 года нарушители заплатили в бюджет около 30 миллионов. Тем не менее, собрать штрафы - не самоцель, считает Мантуров. Главное - мотивировать компании на продажу качественного топлива.

Вопросами качества топлива на протяжении последних трех лет занимается госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет министр промышленности и торговли. По данным Дениса Мантурова, за время работы госкомиссии количество правонарушений, допущенных владельцами автозаправок, снизилось в разы.