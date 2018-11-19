Минстрой разработал новую методику оценки стоимости жилья

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработан проект методики определения норматива стоимости 1 кв. метра и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по субъектам России. Проект приказа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Обновить методику оценки стоимости жилья поручил президент РФ Владимир Путин.

Методика заменит действующий документ, утвержденный Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 5 марта 2013 г. N66/ГС.

Из методики предполагается исключить понижающий коэффициент 0,92, который учитывает долю затрат, направленную на оплату услуг риелторов, нотариусов, государственных пошлин и иных затрат, связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Это связано с тем, что сегодня оплата этих услуг не учитывается органами статистики при определении средней стоимости строительства 1 кв. метра.

А понижающий коэффициент 0,85 планируется заменить на региональный коэффициент, рассчитанный на основании данных Росстата. Это позволит создать дифференциацию для субъектов за счет разницы стоимости строительства в городах и сельской местности.

Методика Минстроя используется для расчета социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий.