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19.11.2018 22:33
Рубрика: Экономика

Интеллект для улиц

Минстрой создал банк лучших решений для "умных" городов
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Столичный выпуск №7723 (260)
Банк решений создан в рамках проекта "Умный город". В нем содержится более 100 технологий, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на фестивале "Зодчество".

К примеру, апробирована технология использования дронов с тепловизорами для обследования теплосетей. Чибис отметил, что эта технология позволяет увеличить скорость обследования сетей в четыре раза, а модернизации - в 11 раз. В банк также вошли "умные" светофоры и технология ремонта канализации без остановки ее эксплуатации. В Воронеже всего несколько перекрестков оснастили умными светофорами - и на этом участке скорость движения выросла на 30 процентов.

Сейчас городская инфраструктура часто используется неэффективно, решения по ее развитию принимают без каких-либо данных, говорит Чибис. К примеру, многим строителям приходилось слышать о нехватке мощностей и невозможности подключить новые объекты. Но это не всегда так. Примерно 40 процентов ресурсов используется нерационально из-за отсутствия "пользовательского сценария", говорит Чибис, а нехватка ресурсов решается строительством новых мощностей. "Если мы научимся интеллектуально загружать эту инфраструктуру, мы сэкономим гигантские деньги на том, что не будем строить новые мощности, потому что старых при модернизации будет достаточно", - заявил он.

Фото: Photoxpress
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Также замминистра рассказал, что многие города реализовали вроде бы "умные" технологии, но назвать их таковыми можно с натяжкой. К примеру, в городах установили камеры по программе "Безопасный город". "Стали ли города безопаснее? Достаточно ли простого видеонаблюдения, которое сейчас есть во многих крупных городах? Это видеонаблюдение сегодня используется в случае, когда преступление уже совершено", - отмечает Чибис. Записи приходится перематывать вручную на момент предполагаемого времени совершения преступления. При этом распознавание лиц практически невозможно.

Без анализа подходят сегодня и к проектированию городов. В итоге в одной школе три смены, а в другой недобор, говорит Чибис. Та же ситуация с торговыми центрами, которые размещают по принципу "где землю дали". Недавно в правительство обратился один город с просьбой построить метро на том основании, что населенный пункт является "миллионником". Вроде бы все сходится: людей много, их нужно возить городским транспортом, разгружать пробки. Метро в городе уже начинали строить в 1970-х годах, и планировали продолжить. Но только проект раньше проходил рядом с оживленным промышленным районом, куда нужно было доставлять много людей, а теперь это спальный район, не нуждающийся в такой инфраструктуре.

Всего проект "Умный город" (в рамках двух нацпроектов - "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда") будет реализован в 37 пилотных городах. В дальнейшем его распространят на другие города. Паспорт проекта был представлен в июле. Сроки реализации - 31 декабря 2024 года.

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