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19.11.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Назван максимальный курс доллара на этой неделе

Текст: Роман Маркелов
Позиции рубля на этой неделе, скорее всего, останутся неустойчивыми. Но курс российской валюты могут поддержать начавшийся налоговый период и отсутствие новостей по санкциям, считают аналитики.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Еще неделю назад рубль мог проявлять инертность по отношению к движению на мировых рынках - ценовая конъюнктура нефти выше 70 долларов страховала его, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Теперь же, лишившись столь высокой "нефтяной уверенности", курс рубля становится чувствительнее к движениям валют развивающихся рынков, отмечает он.

Фото: depositphotos.com
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Динамика российского валютного рынка говорит о сохранении напряженности из-за санкций - курс российской валюты упал до 68 рублей за доллар после выборов в США, однако полностью проигнорировал снижение цен на нефть, подчеркивают аналитики Альфа-банка Наталия Орлова и Александр Красный. Внутренний же новостной фон для рубля остается не очень позитивным - в частности, из-за выхода на прошлой неделе слабой статистики по динамике ВВП и ускорению инфляции, полагают они.

На этой же неделе рубль будет получать поддержку со стороны традиционной подготовки к налоговому периоду (он повышает спрос на российскую валюту), считает Покатович. Участники рынка также будут внимательно следить за действиями экономического блока страны, добавляет аналитик.

При сохранении стабильной динамики нефтяных цен и отсутствии новостей, которые бы опровергали продление санкционной отсрочки в отношении России до начала 2019 года, курс российской валюты проведет неделю в диапазоне 65,3-67,7 рубля за доллар, прогнозирует Покатович. По мнению Орловой и Красного, рубль на неделе будет торговаться в диапазоне 66-68,5 рубля за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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